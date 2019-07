Cagliari- Proroga richiesta contributi per gli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre 2018

Prorogati i termini per la presentazione delle domande di contributo relative agli investimenti strutturali e infrastrutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico e per l’aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata adibite ad uso abitativo e delle strutture e sedi di attività economiche, colpite dagli eventi calamitosi del 10 e 11 ottobre 2018 (Ordinanza del Commissario delegato per l’emergenza alluvione – Regione autonoma della Sardegna – Dipartimento della Protezione Civile n. 11 del 07/06/2019).



I privati e le attività produttive possono presentare istanza su apposita modulistica a partire dalla data di pubblicazione dell’avviso e fino alle ore 13 del 31 luglio 2019, secondo le indicazioni indicate nell’avviso.