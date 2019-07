DA DOMENICA 30 GIUGNO FUORI IL NUOVO SINGOLO DI DANIELA PEDALI “RITMO DIABLO” FEAT. ANDREA DESSÌ.

“Ritmo diablo” è il titolo del nuovo singolo della cantante Daniela Pedali in featuring con il chitarrista e compositore Andrea Dessì. Il brano – pubblicato e distribuito dall’etichetta indie PMS Studio – è disponibile dal 30 giugno in radio, digital download e streaming in contemporanea per il mercato latino e italiano.

Un ritorno su due fronti dunque per una delle cantanti italiane più apprezzate all’estero in quanto a bellezza e doti vocali. Soprannominata dalla stampa latina “la nuova diva italiana”, ha già all’attivo 6 album, un Festival di Sanremo, una partecipazione alla versione messicana di The Voice, un Wind Music Awards come “Miglior artista emergente”, un concerto all’America Air Lines Arena di Miami e uno al Madison Square Garden di New York. I suoi profili ufficiali Twitter, Facebook e Instagram sono seguitissimi, e tra i suoi ammiratori vanta anche vip come Alicia Keys, Ricky Martin e Laura Pausini.

La Pedali, che in passato ha collaborato con artisti stranieri del calibro di Diane Warren, Gino Vannelli, Londonbeat, Jay-Z e artisti italiani come Il Volo, Tormento, James Sanese, Dado Moroni e Paolo Fresu, fa centro con una collaborazione inedita che irrompe a sorpresa nel panorama musicale dell’estate 2019. Un ritmo trascinante, tra ammiccamenti sexy ed esuberanze vocali, che trova un originale punto di incontro tra l’ondata latina del momento, le modernità sonore della dance e l’attitudine alla black music. «Una collaborazione inaspettata e bellissima quella con Andrea Dessì, che mi ha conquistata con il sound di “Ritmo Diablo. Un funk attraente, esplosivo ed energico!» racconta Daniela. Reduce da “Unforgettable – The Concert”, lo spettacolo diretto da José Skertchly in omaggio al compositore David Foster, ritorna così sulla scena discografica dopo 7 anni dal suo ultimo album “Pop in jazz”.

Il suo nuovo team di lavoro è composto da Raffaele Montanari, arrangiatore e produttore artistico, Ugo Stomeo, ideatore artistico del progetto, e i fratelli Dessì, ovvero Andrea, chitarrista e autore della musica, e Michele, co-autore assieme a lei del testo in lingua spagnola. Per Andrea Dessì, affermato chitarrista jazz e firma di successo per pop star come Biagio Antonacci (“Non vivo più senza te”) e Mietta (“Semplice”), «”Ritmo diablo” ha davvero molte influenze. Parte da un riff blues semplice, tutto pentatonico, ed è volutamente minimalistico nell’armonia. Il ritmo richiama il mondo attuale della dance. La vocalità della Pedali è perfetta perché si muove fra il melodico latino e la black music con una splendida grinta personale».

Scoperta dal produttore e talent scout Angelo Valsiglio e lanciata in tv da Mike Bongiorno (“Re per una notte”), Pippo Baudo (“Destinazione Sanremo”) e Paolo Limiti (“Ci vediamo su Rai 1”), la Pedali è nota per le sue cinque ottave di estensione che in passato le hanno consentito confronti con icone come Mariah Carey, Whitney Houston, Celine Dion, Lara Fabian e Mina. Sul finale di “Ritmo diablo” sfodera per la prima volta una whistle note, ovvero il famoso ultrasuono o registro di fischio che le ha permesso di raggiungere il range tonale più acuto dell’estensione umana.

A curare l’immagine No Name, il brand messicano più trendy del momento, che le ha disegnato in esclusiva il top del photo-shooting promozionale. La scritta “Boom”, dipinta a mano, è una citazione testuale della canzone: “Tequila blues. Esto ritmo es diablo. Sal y boom boom. Fuego y revolución”.