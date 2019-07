Cagliari: doppio appuntamento con Crei Acli per un focus sul Project Cycle Management

La maggior parte dei programmi finanziati in questi ultimi anni dalla Commissione europea, o promossi a livello dei singoli Stati membri, prevede forme di integrazione tra interventi o di partenariato, ovvero si tratta di progetti composti da azioni di natura diversa ideati e portati avanti da un gruppo di enti e soggetti differenti. Per questo il PCM – Project Cycle Management (o Gestione del ciclo del progetto), strumento introdotto negli anni Novanta dalla Commissione, è diventato sempre più importante sia a livello di progettazione che di esecuzione degli interventi.

Domani, martedì 2, e mercoledì 3 luglio, il Crei Acli Sardegna in collaborazione con le Acli di Cagliari, Ipsia Sardegna e l’ASD Blue Sardinia organizzano un doppio incontro sul tema del Project Cycle Management che si terranno nella sede del Crei in via Roma 173 a Cagliari dalle 15.30 alle 19.30. In particolare, nel corso degli incontri si parlerà di come il PCM scandisce le diverse fasi di un progetto e disegnando un percorso ciclico che consente di sottoporre l’intervento a verifica continua, sin dalla sua prima formulazione, centrando l’attenzione su aspetti importanti come la pertinenza, la coerenza interna e la sostenibilità.

Il workshop si terrà in due moduli ravvicinati da 4 ore ciascuno. Per le iscrizioni è necessario scrivere una e-mail a acliprovincialicagliari@gmail.com o chiamare il numero 07043039.