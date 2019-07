Oristano: venerdì 5 luglio la rassegna estiva “Musica nelle sere d’estate”

Venerdì 5 luglio alle ore 19.30, presso la Sala “San Pio X” del Museo Diocesano Arborense, quarto appuntamento della annuale Rassegna Estiva “Musica nelle sere d’estate” dal titolo Da Bach a Brahms: pianoforte a quattro mani, un recital di pianoforte del duo formato da Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio.

Il concerto è inserito nella 45^ stagione Concertistica 2019 dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino” ed è organizzato in collaborazione con il Museo Diocesano Arborense, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero per i Beni e le Attività culturali e Turismo e della Fondazione di Sardegna.

Prezzo dei biglietti: Intero: € 8,00 – Soci e studenti € 5,00

Info: Ente Concerti Alba Pani Passino, Via Ciutadella de Menorca – Oristano

Tel. 0783.303966 cell. 338.8727128

Mail: info@ enteconcertioristano .it Sito: www.enteconcertioristano.it

Facebook: Ente Concerti Oristano

Il duo Nicora-Baroffio è attivo dal 1993 e, oltre al repertorio tradizionale, si dedica alle trascrizioni d’autore, soprattutto in ambito Ottocentesco. Ha tenuto numerosi concerti in Italia, Croazia, Germania, Francia, Spagna, Romania, Polonia, Svizzera con consenso di pubblico e di critica, anche in qualità di solisti con orchestra.

Programma:

G. Rossini Ouverture da “Il Barbiere di Siviglia”

trascritta da Arnold Schonberg per pianoforte a 4 mani

J.S. Bach Ciaccona in re minore

trascritta da Carl Reinecke per piano a 4 mani

C. Chaminade Pezzi romantici a 4 mani

Primavera

La chaise a’ porteurs

Idylle arabe

Sèrènade d’automne

Danse hindoue

Rigaudon

J. Brahms Souvenir de la Russie

Hymne National Russe

Chansonnette

Ne la Réveille pas à l’aube

Le Rossignol

Chant bohémien