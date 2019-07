A Nuoro la Start Cup 2019

Martedì 2 luglio, alle ore 10.30, in Piazza S. Satta a Nuoro si terrà l’evento lancio della Start Cup Sardegna dedicata alle imprese culturali e creative.

Sarà l’occasione per conoscere le modalità di partecipazione alla competizione che quest’anno si caratterizza per un‘importante novità: tre premi per le migliori idee di impresa dedicate alle imprese culturali e creative della Sardegna per il Distretto Culturale del Nuorese Atene della Sardegna.

In palio 6.000 euro per la migliore idea di impresa e, a seguire, 3.000 e 1.000 euro.

Il 2 luglio, presso Piazza Satta, quattro testimonial d’eccezione racconteranno la loro esperienza di impresa e cultura, idee e proposte per il futuro: lo scrittore e presidente del Festival L’Isola delle Storie Marcello Fois, Luigi Cocco dello Studio di comunicazione Inoke, Mario Paffi del Museo delle Maschere di Mamoiada e Paolo Costa di Eager Srl e Heart of Sardinia.

Sarà l’occasione per ricevere informazioni da esperti, usufruire della consulenza dei referenti della Start Cup e del Banco di Sardegna.

L’evento avrà inizio alle ore 10.30 con la conferenza stampa con i giornalisti, organizzatori e rappresentanti degli enti patrocinatori e degli Sponsor, e si concluderà con un aperitivo con testimonial, esperti, maker e giovani innovatori.

L’evento è gratuito.