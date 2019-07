Porto Cervo-Canoa Kayak for Children Camp

Grande successo per il Canoa Kayak for Children Camp organizzato da Smeralda Holding in collaborazione con gli istruttori professionisti della Società Canottiera Ichnusa di Cagliari che si è svolto dal 23 al 30 giugno bissando il successo dell’open day dello scorso anno.

Il Camp intensivo della durata di una settimana ha visto coinvolti circa 80 bambini e ragazzi del campo scuola della Parrocchia Stella Maris di Arzachena, che tutte le mattine hanno partecipato alle lezioni e agli allenamenti in acqua e a terra presso la spiaggia del Giglio a Porto Cervo.

Attraverso un percorso ludico e didattico di avvicinamento alla disciplina della canoa, i ragazzi hanno avuto modo di scoprire un’attività sportiva ad alto contenuto formativo. Oltre all’apprendimento delle basi – dalla pagaiata alla prova di stabilità nelle diverse tipologie di imbarcazioni – a fine Camp, i ragazzi si sono sfidati con grande entusiasmo durante il torneo finale di canoa polo.

Senso dell’equilibrio e del ritmo, anticipazione motoria e non solo, i ragazzi hanno perfezionato la loro tecnica e hanno avuto modo anche di confrontarsi con uno sport dal grande valore ecologico e ambientale. La canoa è infatti un’occasione per conoscere e vivere l’ambiente acquatico/marino.

Il Canoa Kayak for Children Camp – Costa Smeralda 2019 è solo una delle numerose iniziative sportive dedicate alla comunità locale promosse da Smeralda Holding nell’ambito del programma di attività Smeralda Holding per il Territorio.

Dopo i corsi di golf al Pevero Club, i corsi di tennis e padel al Cervo Tennis Club e il Campus con la Scuola Calcio Leoni di Potrero di Javier Zanetti e Esteban Cambiasso, continua l’impegno di Smeralda Holding per avvicinare i più giovani allo sport e ai suoi valori grazie ad attività ludiche, sportive e di accrescimento personale destinate alla comunità.

“Con il programma “Smeralda Holding per il territorio” puntiamo soprattutto ad arricchire di anno in anno l’offerta di attività finalizzate a promuovere quei valori universali che solo una sana pratica sportiva è in grado di trasmettere alle nuove generazioni.– Ha affermato Mario Ferraro, AD di Smeralda Holding – Questa estate abbiamo deciso di valorizzare ulteriormente la collaborazione con la Società Canottieri Ichnusa – con un’iniziativa in grado di trasferire ai più giovani l’amore per uno sport unico, che rappresenta un pezzo di storia, oltre che un vanto del nostro Paese.”