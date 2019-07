Sassari-Il fisico Guido Tonelli presenta Genesi

Giovedì 4 luglio, presso la Sala conferenze ERSU, via Coppino 18 a Sassari, alle 18 il noto fisico Guido Tonelli presenta Genesi.

Il grande racconto delle origini edito da Feltrinelli, con Pasquale Porcu e Antonello Mattone, nell’ambito del festival letterario diffuso Éntula, organizzato da Lìberos.

Cos’è successo nei primi istanti di vita dell’universo? L’universo è il sistema organizzato e affidabile che ci appare o è dominato dal disordine? Per rispondere, ogni giorno schiere di uomini e donne esplorano gli angoli più reconditi della materia, usano i grandi telescopi o i potenti acceleratori di particelle per ricostruire in dettaglio i sottili meccanismi attraverso i quali la meraviglia che ci circonda ha acquistato caratteristiche che ci sono così familiari, per cercare di capire quella strana singolarità che ha dato origine all’universo e raccogliere indizi sulla sua fine, questa mostruosa catastrofe che potrebbe avvenire domani mattina alle 5:45 o magari fra dieci miliardi di anni.

Il Ffisico italiano, Guido Tonelli è professore di fisica all’Università di Pisa.

Ha partecipato ed è stato portavoce dell’esperimento CMS presso il CERN, che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, fra cui il Fundamental Physics Prize, il premio Enrico Fermi e la medaglia d’onore del Presidente della Repubblica. Ha pubblicato La nascita imperfetta delle cose (2016), con il quale ha vinto il premio Galileo per la divulgazione scientifica, e Cercare mondi. Esplorazioni avventurose ai confini dell’universo (2017), entrambi per Rizzoli.

Il festival Éntula è realizzato con il contributo di:

Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport e Fondazione di Sardegna.