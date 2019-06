A Cagliari l’AteneiKa Sport, Music and You

Al via AteneiKa – SPORT, MUSIC and YOU la settima edizione del festival in programma da venerdì 31 maggio a domenica 9 giugno 2019 a Cagliari presso gli spazi del CUS – Cittadella Sportiva Sa Duchessa (via Is Mirrionis, 3). Dieci giornate di eventi sportivi, concerti e aggregazione, tutti ad ingresso gratuito, con i grandi nomi del panorama musicale nazionale e internazionale per concludere in bellezza le giornate di AteneiKa, festival plastic free, unico nel suo genere nell’isola, in grado di portare nel capoluogo sardo le novità della musica contemporanea, passando attraverso i generi più distanti tra loro, sfidando ogni schieramento: rock, hip hop, punk, elettronica e cantautorato italiano.

Lo Sport è il protagonista della programmazione diurna di AteneiKa: 1850 atleti partecipanti in 13 discipline sportive. Dieci giornate intense all’insegna della competizione sana e divertente. La programmazione sportiva è animata dalla sfida tra le sei Facoltà della Università di Cagliari che competono per aggiudicarsi “Il Medagliere”, storico premio universitario. Tutti coloro che gravitano nel mondo universitario, dagli studenti ai docenti, potranno sfidarsi nelle gare di atletica leggera, badminton, basket, calcio a 5, calcio balilla, calcio tennis, pallavolo, scacchi, scherma, tennis, tennistavolo, queste le discipline coinvolte, oltre a E-sport FIFA 2019. A questa lista si integrano la Battle of AteneiKa, una competizione di crossfit a cura di Crossfit Kasteddu e Un sorriso per Sara, il meeting di atletica leggera, in ricordo della giovane sportiva Sara Satta.

Dopo il tramonto, tra gli ospiti che saliranno sul palco spiccano ben due nomi che hanno partecipato all’ultima edizione di Sanremo: Motta e Rancore, la band internazionale dei The Pigeon Detectives in arrivo dall’Inghilterra, diversi musicisti che si sono affermati nel panorama nazionale come il trio dei Tre Allegri Ragazzi Morti, uno dei gruppi di punta della scena italiana, il duo visionario ed elettronico La Rappresentante di Lista, la band dei Gomma con il loro punto di vista genuino e istintivo sul malessere contemporaneo, il progetto Any Other di Adele Nigro, fuori dalle mode e dai vincoli e il cantautore Daniele Celona, chitarrista e pianista che ha esordito nella scena torinese.

In programma un dj-set firmato da Bunna degli Africa Unite e diverse formazioni hip hop come quella dei Cor Veleno, che renderanno omaggio all’amico e compagno Primo e al suo talento prematuramente scomparso, Massimo Pericolo novità della scena rap lombarda e la giovane musicista sarda Doll Kill. Sul palco anche le Lilies on Mars, duo femminile, con radici cagliaritane, che propone melodie sperimentali realizzate con ogni strumento immaginabile, dalle chitarre agli organi vintage, sintetizzatori, effetti e drum machine. Immanuel Casto e Romina Falconi saranno i protagonisti del Party conclusivo realizzato in collaborazione con Pride Sardegna.

PROGRAMMA

Venerdì 31 maggio: Cerimonia di apertura e Party inaugurale a cura di We Love Festival

Sabato 1 giuno: proiezione finale Champions League, Bunna (dj-set)

Domenica 2 giugno: Gomma, Tre Allegri Ragazzi Morti

Lunedì 3 giugno: Doll Kill, Cor Veleno

Martedì 4 giugno: Daniele Celona, La Rappresentante di Lista

Mercoledì 5 giugno: Any Other, The Pigeon Dectetives

Giovedì 6 giugno: Lilies on Mars, Motta

Venerdì 7 giugno: Massimo Pericolo, Rancore

Sabato 8 giugno: Immanuel Casto, Romina Falconi, Party conclusivo in collaborazione con Pride Sardegna

Domenica 9 giugno: Cerimonia conclusiva con le premiazioni dei tornei sportivi