Trasporti, Nicita (Pd): allarme rosso su collegamenti marittimi, rischio spopolamento isole. “Scali insensatamente soppressi, corse inspiegabilmente annullate, tratte interamente cancellate.

Anche lo scorso Primo Maggio, la precarietà dei collegamenti marittimi ha fatto da protagonista in Sicilia, mettendo in seria difficoltà abitanti e turisti in movimento nelle isole minori. Disagi importanti ma prevedibili e non più tollerabili”, ha dichiarato Antonio Nicita, senatore PD e candidato alle europee nella circoscrizione Isole. “La cattiva gestione dei collegamenti rischia di essere la causa scatenante di un processo di spopolamento irreversibile nelle isole più piccole. Un danno enorme per l’Intera Sicilia e per il settore turistico italiano, che non possiamo permetterci di subire” ha commentato Nicita. “Ad attivare la sirena di allarme questa volta è stata Federalberghi, la principale organizzazione imprenditoriale del settore turistico-ricettivo. Sollecitata non solo da commercianti e tour operator, ma anche da cittadine e cittadini siciliani impossibilitati negli spostamenti interni alla Regione. Preoccupati ed esasperati dai continui disagi”, ha spiegato il senatore PD concludendo: “Chiediamo alla Regione Sicilia di convocare al più presto un tavolo tecnico per avere spiegazioni e limitare i danni economici e sociali già in essere”.