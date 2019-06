Il 14 Giugno 2019 esce il primo lavoro discografico de la T.A.R.C.

La T.A.R.C. è un progetto sperimentale con influenze post rock, ambient e drone music nato nel 2016 dall’incontro di Marcello Pisanu ( Golfclvb, Plasma Expander),Daniele Serra ( Reduction, Medusa’s Spell) e Antonio Pinna ( Julia Ensemble, Uncle Faust). Il loro sound può essere descritto come una massa sonora creata e plasmata sul momento in un susseguirsi di sequenze impetuose e distesi paesaggi sonori.

Восток è il loro primo lavoro discografico in uscita il 14 Giugno 2019 su musicassetta e in formato digitale per Moka Produzioni. Una session della durata di 30 minuti divisa in 4 Moduli, in cui chitarre, percussioni e texture sonore si alternano in un dialogo sospeso, si intrecciano e infine impattano creando una variegata suite musicale, fluida e visionaria.