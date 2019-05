Elezioni amministrative: l’associazione culturale “Nuovi Orizzonti per Castelsardo” a sostegno del Sindaco Cuccureddu

Il presidente dell’Associazione Christian Speziga, ed alcuni componenti quali Giovanni Pinna, Giovanni Antonio Suzzarellu, Melania Piredda si candidano con la lista “ Insieme per Castelsardo “ capeggiata dall’attuale sindaco Franco Cuccureddu.

La vice presidente dell’associazione Marzia Lepori avendo affinità politiche con la lista “ Castelsardo Bene Comune “ capeggiata da Antonio Capula ha deciso di candidarsi nel gruppo di quest’ultimo.

L’associazione Nuovi Orizzonti da sempre è impegnata in iniziative culturali e politiche per dare lustro e migliorare ulteriormente le peculiarità della cittadina castellanese. Nella fusione politica con la lista Insieme per Castelsardo ha portato in dote le numerose proposte protocollate all’amministrazione comunale in questi ultimi cinque anni. “La maggioranza del nostro gruppo ha ritenuto più concreto e opportuno per Castelsardo l’alleanza con il gruppo storico capeggiato da Cuccureddu.

L’intento comune è solo ed esclusivamente concretizzare la Castelsardo del futuro, una città di qualità urbana, ambientale, culturale, territoriale. E’ nel nostro programma di cose da fare realmente l’acquisizione dell’area parco Roccia dell’Elefante, la sistemazione ed il ripristino della strada che collega Baia Ostina La Ciaccia verso il comune di Valledoria, il completamento e la fruizione delle varie opere pubbliche, le discese al mare, il miglioramento del decoro urbano, il piano urbanistico comunale, il piano del colore per tutto il tessuto urbano comunale, la realizzazione del sistema fognario nelle borgate di Multeddu e Pedrasciolta, il continuo della “ Castelsardo solidale “, anziani ( assistenza domiciliare, disabilità, assistenza educativa ) ha dichiarato Christian Speziga. “