Il Consigliere regionale M5S Michele Ciusa lancia un appello per la costruzione della Nuova Sulcitana

Michele Ciusa del Gruppo M5S in Consiglio regionale si muove perché vengano completati al più presto i lavori della Nuova Sulcitana.

Il consigliere, primo firmatario di una mozione sull’argomento in Consiglio regionale afferma:“Il ritardo accumulato in dieci anni non ci consente di attendere neanche un giorno in più. I lavori di completamento della Nuova Sulcitana devono essere ultimati, una volta per tutte, e al più presto. Dal lontano 2009, da quando l’A.T.I. Grandi Lavori Fincosit si è aggiudicata la gara d’appalto per un importo di circa 110 milioni di euro, siamo in attesa. Nel frattempo, gli automobilisti sardi sono costretti a percorrere la vecchia Statale 195 per raggiungere il capoluogo, da Pula, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro. Una strada che definire inadeguata e pericolosa è un eufemismo. Il rischio incidente per chi la percorre quotidianamente è reale, e puntualmente alle porte dell’estate con l’aumento del traffico si decuplica. Gravissimi inoltre i disagi arrecati a lavoratori, turisti, residenti, esercenti commerciali della zona. Il Presidente Solinas e la Giunta devono attivarsi con urgenza affinché l’Anas, secondo gli impegni assunti nel giugno 2018, proceda al riavvio dei lavori della Nuova Sulcitana e al loro rapido completamento”.

“È necessario inoltre – aggiunge Michele Ciusa – individuare le soluzioni più opportune a garantire la sicurezza degli automobilisti in vista della stagione estiva che porterà migliaia di auto in più su una delle arterie stradali più importanti della zona costiera a Sud di Cagliari”.

La Nuova Statale 195 doveva essere riassestata nel 2016, anno in cui una ditta vince la gara d’appalto per l’opera in questione. La scadenza dei lavori non è però stata rispettata e inoltre la grave crisi finanziaria in cui versava l’impresa ha portato alla rescissione del contratto.

Successivamente l’Anas nel giugno del 2018 ha individuato un’altra ditta a cui affidare i lavori, ma ancora, dopo un anno, la situazione non è cambiata.