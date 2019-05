Calangianus. Settimana intensa di spiritualità a Santa Giusta

Martedì 14 maggio la comunità ha celebrato la sua Santa Patrona, con una bellissima processione solenne ed una Celebrazione Eucaristica di straordinaria intensità religiosa ed emozionante sotto il profilo della estrema Venerazione che i cittadini Santagiustesi dedicano alle Sante Martiri Giusta, Giustina ed Enedina.

Solo due giorni dopo un altro straordinario evento di spiritualità e religiosità con l’arrivo via mare del simulacro della Madonna di Bonaria e la solenne Celebrazione Eucaristica nel piazzale portuale officiata da Mons. Ignazio Sanna e partecipata da una moltitudine di pellegrini e fedeli provenienti dalle diverse parti della provincia di Oristano e con la presenza dei tanti pellegrini che seguono la Madonna in tutto il suo periplo dell’Isola.

Ora la nuova tappa di spiritualità è prevista per domenica 19 maggio, quando per la prima volta, dopo la traslazione delle Sacre Reliquie delle Sante Giusta, Giustina ed Enedina , lasceranno la propria cella nella quale vengono gelosamente custodite, nella cripta della Basilica Romanica di Santa Giusta, per incontrare i fedeli di un’altra parrocchia che la venera come Santa Patrona, Calangianus.

Fu proprio il Sindaco di Calangianus Fabio Albieri, che lo scorso anno, in occasione della celebrazione del XIV anniversario della traslazione delle reliquie dai sotterranei di Santa Restituta, in cui vennero ritrovate nel 2004 dal Professore Mauro Dadea, per la Basilica di Santa Giusta, ad avanzare la richiesta di poter presentare, per la venerazione, le Sacre Reliquie alla comunità di Calangianus.

Nei giorni scorsi è arrivato il benestare per l’evento da parte di Mons. Sanna, di Don Paolo Ghiani, parroco di Santa Giusta, e del Sindaco Antonello Figus, per cui è stata individuata come data la prima domenica successiva alla festa della Santa Patrona, festeggiata da entrambe le comunità il 14 maggio.

L’Amministrazione Comunale di Santa Giusta ha messo a disposizione alcuni pullman, per far fronte ai cittadini di Santa Giusta che volessero accompagnare le Reliquie, che sicuramente vedranno la presenza del comitato che cura il decoro dello spazio che accoglie l’urna sacra, del Comitato che ha organizzato la festa patronale, delle confraternite e di tante persone che avranno piacere di partecipare a questo appuntamento spirituale di fratellanza fra le due comunità.

Domenica sarà dunque una grande giornata di festa nel nome della Santa Martire Giusta, a cui probabilmente parteciperanno anche altri primi cittadini le cui comunità venerano Santa Giusta, come Loiri Porto San Paolo, Chiaramonti, Gesico e Uta.

Una lunga processione accompagnerà le reliquie fino alla chiesa parrocchiale di Calangianus dove sarà celebrata una Messa solenne alla presenza delle due comunità, e quindi nel pomeriggio il rientro alla Basilica di santa Giusta, dopo aver vissuto una intensa giornata di spiritualità e di fratellanza fra le due comunità gemellate nel nome di Santa Giusta.