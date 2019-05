Cagliari- Il Popolo della Famiglia Sardegna ringrazia i suoi elettori per il sostegno alle Elezioni Europee

Il Popolo della Famiglia Sardegna vuole ringraziare ogni singolo elettore e tutte le associazioni che hanno sostenuto con fiducia tutte le sue proposte alle elezioni europee del 2019.

In Sardegna sono diverse le località in cui il Popolo della Famiglia ha visto crescere i suoi consensi, e questo si è verificato grazie al contributo concreto e gratuito di coloro i quali hanno lavorato a questa causa con passione e dedizione al fine di poter donare, a più persone possibili, la possibilità di votare con Gioia e Coscienza.

L’impegno del PdF Sardegna, d’ ora in poi, sarà quello di continuare a far conoscere le proprie idee e di concretizzare le proprie battaglie, già in atto, a favore di una Vita e di una Famiglia sicuri.