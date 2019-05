Roma. La regista Caterina Ponti presenta il cortometraggio “Tobia il Nostromo del Tempo-Reboot Edition”

Inoltre, la s.d. proiezione di questo innovativo short della regista, produttrice ed autrice (pluripremiata per il film-docu di edutainment “MEDITERRANEO MARE DI VITA”), favola gotica illustrata, scritta, narrata, musicata e visivamente confezionata con eccellenti artisti e tecnici, è una “sneak preview” rispetto alla sua imminente Premiere Mondiale Assoluta prevista in seno al rinnovato “Fantafestival” capitolino: detta screening sarà presentata dal neo direttivo del longevo festival fondato nel 1981 (dal suo storico direttore Alberto Ravaglioli, oggi in carica di Presidente Onorario), Michele De Angelis e Simone Starace; dopo averlo visionato, il fanta-team lo ha, infatti, selezionato e lo proporrà nel corso della prossima “Mostra Internazionale del Cinema di Fantascienza e del Fantastico”, giunta alla 39° edizione.

Questa preview del corto di Caterina Ponti è parte integrante della prevista anticipazione del famoso festival realizzata in partnership con la seconda edizione del Concorso letterario (il primo in Italia per studenti delle scuole medie dedicato alla Fantascienza) “A.A. Fanta-scienza cercasi” (Alla scoperta di nuovi confini lì dove finisce la scienza e inizia la fantascienza) bandito dal MIUR, in collaborazione con il sito “Mangialibri”, il Patrocinio di Agenzia Spaziale Italiana, Istituzione Biblioteche di Roma, Palazzo Merulana e Coop Culture, e gli auspici del Centro per la lettura del libro del Mibac.

Il corto della Ponti sarà proiettato come “evento speciale” del nuovo “Fantafestival” in chiusura della pomeridiana di incontri, relazioni ed interventi annunciati ed ivi programmata (dalle ore 17.30 alle 19.30, ad ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti), a suggello della premiazione del s.m. concorso (a cura di Gianluca Masi, Paolo Masini, Alessandra Albanesi Associazione Sotto lo stesso cielo).

Caterina Ponti è lieta di presentare, insieme al cast artistico-tecnico, il suo cortometraggio dai contenuti e format originali il cui protagonista, nominato nel titolo, è un bambino “speciale” dei nostri giorni che in una dimensione fantastica, sospesa tra il reale ed il sogno (che sfocia anche nell’incubo venato di allucinazione) vive un’avventura carica di elementi e di situazioni ai confini della realtà; oltrepassando i limiti della sua stessa fervida immaginazione, Tobia fronteggia insidie ed ostacoli incredibili e poliformi con l’obiettivo di fermare il tempo che scorre per tutti inesorabile ed inarrestabile.

In una lotta che sembra disperata ed impari, si scontra da solo con figure bizzarre e pericolose, trovandosi al centro di avventure fantastiche ed oniriche. Il piccolo Tobia tenta l’impossibile servendosi dell’energia più possente, duratura e – parlando di tempo – inesauribile di tutte che ha dentro di sé, copiosa, nel suo cuore: l’Amore, in tutte le sue accezioni.

“TOBIA IL NOSTROMO DEL TEMPO – REBOOT EDITION” è prodotto e diretto da Caterina Ponti. Soggetto, sceneggiatura e disegni di Paolo Di Orazio. Animazione, effetti speciali e montaggio di Nicola Barnaba.

Commento musicale di Gianni Caratelli. Voce narrante Eva Ricca. Produttore Esecutivo, Ufficio Stampa, Promozione e Pubblicità (Direzione Marketing e Comunicazione) Gianluca Nardulli. Il palinsesto e la programmazione del 39° “Fantafestival” (che saranno presentati il 3 Giugno p.v. alla Casa del Cinema), progetto realizzato da Associazione Magnifica Ossessione ed Impulsi Onlus, si articoleranno presso il Nuovo Cinema Aquila dal 10 al 16 Giugno pp.vv., e qui “TOBIA IL NOSTROMO DEL TEMPO – REBOOT EDITION” di Caterina Ponti sarà presentato al pubblico del Fest la cui effigie a forma di pipistrello, inconfondibile iconografia di uno dei maggiori e più attesi eventi italiani specializzati nel cinema fantastico, è solidamente radicata nel fanta-immaginario collettivo.