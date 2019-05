Cagliari. Giovedì 30 Davide Cabassi in conerto per l’appuntamento “Da Scarlatti al Terzo Millennio”

Riflettori puntati su Davide Cabassi (pianoforte) sul palco dell’Auditorium del Conservatorio di Musica “G. Pierluigi da Palestrina”di Cagliari giovedì 30 maggio alle 18 per un nuovo appuntamento con la Stagione Concertistica 2019 degli Amici della Musica di Cagliari–intitolata “Da Scarlatti al Terzo Millennio”.

Dopo il debutto con l’Orchestra Sinfonica della RAI di Milano all’età di tredici anni, Cabassi ha intrapreso una brillante carriera come solista che l’ha portato ad esibirsi con le maggiori orchestra europee ed americane (tra le quali Munchner Philharmoniker, Orchestra Filarmonica della Scala, Neue Philharmonie Westfalen, Russian Chamber Orchestra, Magdeburg Philhamoniker, Fort Worth SymphonyOrchestra Verdi Milano, Orchestra Romantique Parigi, Orchestra dell’Arena di Verona, Orchestra della Radio Svizzera di Lugano) collaborando con direttori come Gustav Kuhn, James Conlon, Asher Fisch, Antonello Manacorda, David Coleman, Vladimir Delman, Marco Angius, Tito Ceccherini, Carlo Goldstein, Daniele Callegari, Ruben Jais, Massimo Zanetti, David Coleman, Mikhail Tatarnikov, Howard Griffiths, Johannes Wildner, Enrique Mazzola, Daniele Gatti, Kimbo Ishi-Ito, Helmut Rilling e numerosi altri.

In recital ha suonato per le più importanti associazioni musicali italiane ed europee, in più di 35 Stati Americani, in Argentina, in Cina, in Giappone. E’ stato ospite di sale da concerto quali la Carnegie Hall a New York, Rachmaninoff Hall a Mosca, Gasteig a Monaco di Baviera, Mozarteum a Salisburgo, Louvre e Salle Gaveau a Parigi, Forbidden City Hall e NCPA a Pechino, Roque d’Antheron, Tiroler Festspiele Erl ecc.

Nella primavera 2012 una lunga collaborazione con il Teatro alla Scala l’ha portato ad esibirsi con etoille quali Roberto Bolle, Svetlana Zacharova e Massimo Murru. A Pechino e ad Atene ha suonato per Sylvie Guillem.

Ha al suo attivo numerose registrazioni radiofoniche (Radio Tre, RadioPopolare, Radio Svizzera Italiana, Radio France, Classica Sky) e televisive (RAI UNO, RAI TRE): il canale tematico “Classica” gli ha dedicato uno speciale nella serie “Notevoli” e due trasmissioni monografiche all’interno di “Contrappunti”.

E’ inoltre uno dei quattro giovani protagonisti del film “In the heart of Music” girato in occasione del Cliburn 2005, trasmesso da PBS in tutti gli Stati Uniti e distribuito in Europa dal network Artè.

E’ molto attivo in campo discografico: dopo il suo esordio nel 2006 con l’album Dancing with the Orchestra, per Sony BMG (che ha ricevutoil premio della critica della rivista Classic Voice come miglior album d’esordio) ha pubblicato “Pictures” (Mussorgskij e Debussy) ed “Escaping” (Bach, Beethoven e Brahms) per Allegro Corporation -Portland, un album monografico su Soler e uno su Schumann (con il Concerto op. 54 diretto da G. Kuhn) percol-legno, la prima incisione non cubana delle Danze di Cervantes, un album dedicato a Clementi e uno a Beethoven-Cherubini per Concerto Classics.

Con il quintetto Five Lines, da lui fondato a Bolzano, ha pubblicato per la rivista Amadeus i quintetti di Respighi e Martucci.

Sono usciti nel 2012 un monografico su Janacek per Amadeus, la Petite Messe Solennelle di Rossini per Stradivarius e il suo esordio con DECCA, un album mozartiano che ha riscosso straordinario successo.

Per il 2015 è uscito il primo disco di una serie, sempre per DECCA, dedicata alla Sonate di Beethoven.

Questo il programma del concerto:

DOMENICO SCARLATTI (1685-1757) Sonata in Sol maggiore K 14, PrestoSonata in in re minore K 1, AllegroSonata in Sol maggiore K 2,Presto

LUDVIG VAN BEETHOVEN (1770 –1827) Sonata op. 31 n. 1 in Sol MaggioreAllegro vivace;Adagio grazioso;Rondò; Allegretto –Presto

ANTONIO SOLER (1729-1783) Sonata n.90 in Fa diesis maggioreAllegroSonata 88 in Re bemolle maggioreAllegroSonata 21 in do diesis minore

LUDVIG VAN BEETHOVEN (1770 –1827) Sonata op. 31 n. 2 in re minore “La tempesta”Largo–Allegro; Adagio; Allegretto

PROSSIMI APPUNTAMENTI

L’Associazione all’interno del Progetto “Il Paesaggio Sonoro in cui viviamo” finanziato con il Programma Erasmus Plusorganizza dal 4 al 8 giugno 2019il seminario“Registrazione del suono in ambito urbano”.

Nei giorni 6, 7 e 8 giugno sono previsti 3 concerti di musica acusmatica, rispettivamente con Lucio Garau, Riccardo Sarti e Paolo Pastorino all’elaborazione elettronica in tempo reale.Per informazioni su requisiti di accessoal corso ecosti, contattare l’Associazione via mail o telefonicamente.

La Stagione Concertistica 2019dell’Associazione Amici della Musica di Cagliarièsostenuta dal MiBACT/ Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla Regione Sardegna, Comune di Cagliarie dalla Fondazione di Sardegna–ed è realizzata in coproduzione con il Conservatorio “G. Pierluigi da Palestrina” di Cagliari.

INFO & PREZZI

abbonamenti intero: 30 euro –ridotto under 25/over 65: 20 euro abbonamento speciale soci sostenitori: 50 eurobigliettiintero: 5 euro –ridotto under 25/over 65: 3 euro