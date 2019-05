A Orgosolo e a Nuoro due assemblee per i lavoratori di Forestas

Il 4 maggio 2019 due assemblee dei lavoratori dell’Agenzia Forestas hanno trovato sede ad Orgosolo e a Nuoro per parlare della imminente campagna antincendio.

Nel febbraio 2019 il Consiglio Regionale ha votato all’unanimità la Legge regionale n. 6 in favore dell’intero personale dell’agenzia Forestas composto da dipendenti pubblici che da vent’anni attendono un contratto pubblico e interamente applicabile.

Sono state organizzate dunque oltre 50 assemblee in tutto il territorio regionale e ieri, 4 Maggio 2019, altre due adunanze, rispettivamente nel cantiere forestale di Montes (Orgosolo) e presso il Servizio Territoriale di Nuoro in via Deffenu, si sono proseguiti gli incontri sindacali per fare il punto sulla situazione e definire le modalità del passaggio al ruolo unico regionale.

I lavoratori hanno sostenuto che “In vista dell’imminente campagna Antincendio i problemi che vanno dal maggio del 2016 sono tutt’altro che risolti”, infatti oltre agli atavici problemi legati al precariato, ai mezzi

obsolescenti ed alla mancanza di ricambio generazionale nei ruoli chiave della macchina operativa, ci si accinge ad affrontare la quarta campagna di lotta agli incendi senza che siano stati risolti i problemi, di natura politico sindacale.

Per questo motivo il sindacato Sadirs ha chiesto un incontro alla nuova Giunta per avviare un dialogo sulla questione contrattuale che non permette alla Forestas di poter sfruttare appieno il potenziale operativo dell’Agenzia nei Territori, in quanto ancora mancano gli atti necessari per avviare, come previsto dalla Legge 6/2019, l’iter necessario per inserire l’agenzia nel comparto unico regionale.

I rappresentanti del SADIRS Forestas, sindacato degli operai ed impiegati di Forestas continuano affermando che non vi siano dei problemi tecnici e che in seguito al vaglio positivo del Governo, arrivato questo febbraio, l’agenzia abbia il completo diritto di risolvere i problemi trascurati da anni e di integrarsi nel sistema Regionale.

I lavoratori in assemblea hanno sostenuto di essere fiduciosi nella nuova Giunta, ma che “per dare un segnale forte in questa situazione di stallo, saranno pronti a proclamare lo stato di agitazione sindacale” con la volontà di porre fine anche alla piaga dei lavoratori precari, completando a 12 mesi i turni attualmente assestati su 7 mesi, portando a tempo pieno tutti, come previsto dalla Legge 6/2019 – grazie al riuso della capacità assunzionale liberata dai tantissimi pensionamenti”.

PROSSIME TAPPE:

Il sindacato Sadirs realizzerà i prossimi incontri regionali nel Sulcis, nell’Iglesiente, a Sassari, in Gallura, nel Goceano e ancora in Ogliastra per continuare a parlare delle soluzioni per far funzionare l’Agenzia attraverso le assemblee – che continuano i coordinatori- “ci mostrano la faccia più bella di Forestas, fatta di lavoratori attaccati al proprio lavoro,consapevoli del ruolo importante dell’Agenzia al servizio dei territori, e la grande preoccupazione per la Campagna Antincendio che non può trovarci impreparati o inefficienti”.