Milano. Contars, al Tuttofood le eccellenze dell’agroalimentare sardo

Vetrina internazionale per l’agnello di Sardegna Igp che da lunedì 6 al 9 maggio sarà presente con un proprio stand alla fiera dell’agroalimentare di Milano Tuttofood.

Giunta alla sesta edizione, la biennale è l’unica manifestazione di settore, nel panorama fieristico italiano, con un respiro realmente internazionale che risponde sia alle esigenze delle aziende che guardano al mercato italiano che a quelle di chi punta all’esportazione.

Proprio all’ultima edizione, nel 2017, ci fu l’esordio del Consorzio dell’Agnello di Sardegna Igp ad una fiera. “E da quella data tante sono state le novità per la carne d’agnello che ha trovato da allora diversi modi di presentarsi oltre ai semplici tagli freschi con cui si propone nei banchi delle macellerie. – Spiega il direttore del Consorzio Alessandro Mazzette – al Tuttofood infatti saranno presentate al pubblico nuove possibilità di degustare il prodotto: dalla tartare di agnello, all’hamburger, alle panadas, alle polpette igp preparate con un’attenzione particolare all’uso di sole spezie e sapori regionali.

Novità che potranno essere degustate all’interno dello stand”.

“Una strategia sulla quale stiamo puntando per dare nuove opportunità di mercato alla nostra eccellenza – commenta il presidente del Contas Battista Cualbu – che nonostante le ottime qualità organolettiche non trova ancora una giusta collocazione nei mercati e di conseguenza non garantisce una giusta remunerazione al pastore.

Puntiamo a nuovi mercati, ed in particolare a quello Arabo dove ci sono ampi margini di crescita. Per questo abbiamo e stiamo continuando ad investire sulle ricerca per proporre l’agnello con nuovi tagli più piccoli e adatti alle nuove esigenze dei consumatori e per allungare la sua conservazione nel rispetto di tutte le sue qualità consentendo di arrivare a paesi lontani e destagionalizzare il suo consumo oggi concentrato in pochi mesi”.

“E’ un’occasione preziosa di promozione e valorizzazione del nostro prodotto a prestigiosi operatori del panorama nazionale e internazionale – spiega ancora il direttore del Contas Alessandro Mazzette – che ci permette di far conoscere non solo l’eccellenza delle nostre carni ma anche la storia e le tradizioni del nostro sistema di allevamento che sono fondamento della certificazione di qualità del nostro prodotto”.

Oltre all’esposizione in tutti i suoi tagli e la presentazione delle sue qualità, i tantissimi visitatori attesi in fiera avranno anche la possibilità di degustare l’agnello.