Cagliari. In pedana con Amelia – lo Spettacolo di Fantasia della Ginnastica

Lo Spettacolo di Fantasia della Ginnastica è un’iniziativa sportiva e solidale che si svolgerà domenica 12 maggio alle ore 18:00 al PalaPirastu di Cagliari.

Per onorare la piccola Amelia Sorrentino, una giovanissima ginnasta che ci ha lasciato troppo presto, è stata organizzata una manifestazione sportiva e solidale, messa in scena attraverso uno spettacolo di fantasia della ginnastica ritmica e artistica, unita ad una raccolta fondi a favore dell’associazione Amelia Sorrentino APS, con il fine di acquistare le apparecchiature mediche diagnostiche necessarie per il Pronto Soccorso Pediatrico e il Reparto Pediatrico dell’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.

L’evento è stato organizzato da Valentina Angius, presidente della ASD Cristoforo Colombo assieme ad Anna Rita Meloni, vicepresidente dell’ASD Gymnos Pirri ed Elizabeth Soru, presidente della ASD Ritmica Pula in collaborazione con gli enti di promozione sportiva AICS, CSI, CSEN, MSP e il patrocinio del Comune di Cagliari e del CONI Comitato Regionale Sardegna che con tale evento vogliono “ricordare – a detta di Valentina Angius – la gioia e l’amore che la piccola Amelia aveva per lo sport e aiutare i suoi genitori a raccogliere fondi che possano aiutare e salvare piccole vite umane incentivando la ricerca scientifica rivolta allo studio, prevenzione e cura di patologie infantili.”



In pedana con Amelia – lo Spettacolo di Fantasia della Ginnastica si evolverà attraverso un programma ricco e variegato che, caratterizzato da un susseguirsi di coreografie a tema liberò, inizierà alle ore 18:00.

In seguito una giuria VIP e una giuria popolare, rappresentata da una parte del pubblico presente, premieranno attraverso la consegna del trofeo in palio, la migliore coreografia della giornata. Si procederà infine con l’estrazione della lotteria per l’assegnazione del biglietto vincente.

Il premio in palio della lotteria di beneficenza, composta da un totale di 3.000 biglietti disponibili ciascuno acquistabile per 5 euro, sarò un buono vacanza del valore di 1.000 euro. Chi fosse interessato potrà recarsi a Cagliari presso l’ASD Cristoforo Colombo a Cagliari, il Centro Sportivo Italiano di Cagliari in Via Della Pineta n. 153 e iSwim Shop in Via Pergolesi n. 4; a Pula presso la ASD Ritmica Pula. Inoltre Se ancora disponibili, i biglietti si potranno acquistare dalle ore 17:30 del 12 maggio 2019 all’ingresso del PalaPirastu di Cagliari.

Per informazioni:

Tel.: 340 2446274

Mail: inpedanaconamelia@gmail.com

Evento Facebook “In pedana con Amelia”:

https://www.facebook.com/events/1131354213714568/