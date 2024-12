Da Washington a Vallermosa: il grande Gospel Internazionale di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group in Sardegna per concludere l’anno in musica

Da Washington a Vallermosa: il grande Gospel Internazionale di Marquis Dolford & The Capital Gospel Group in Sardegna per concludere l’anno in musica,Direttamente dalla capitale statunitense, il gruppo Marquis Dolford & The Capital Gospel Group si esibirà in Sardegna a Vallermosa sabato 28 dicembre nei locali della Sala Teatro, in via Salvo D’Acquisto.

La musica gospel, profonda espressione dell’anima, sbarca a Vallermosa per avvolgere il pubblico con le sue melodie potenti e suggestive. Protagonisti sul palco della sala Teatro, gli otto talentuosi artisti che compongono il gruppo, tra cui cantanti e musicisti di straordinaria bravura.

Il gruppo, nato e cresciuto nella vibrante scena gospel di Washington, porta in Sardegna un repertorio ricco di groove, ballate soul e arrangiamenti raffinati che spaziano tra tradizione e modernità. Ogni esibizione è un viaggio musicale che miscela emozione, tecnica e spiritualità, rendendo ogni brano un’esperienza unica.

La performance dei Marquis Dolford & The Capital Gospel Group è supportata da una sezione ritmica d’impatto, pianoforte e voci che creano un’atmosfera intima e coinvolgente. Il loro stile musicale, che combina energia e introspezione, punta a risvegliare l’anima dello spettatore. Ogni canzone, lontana da semplici riempitivi, è concepita come un tassello unico che contribuisce a costruire un mosaico emozionale indimenticabile.

Il concerto di Vallermosa è un evento che rientra nel calendario del Festival Vivere la Terra, un evento promosso dall’Unione dei Comuni in collaborazione con l’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo con il supporto della Fondazione di Sardegna e della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport.

