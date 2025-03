Sabato 8 marzo a Oristano l’omaggio a Maria Carta

“Donne in… canto. Omaggio a Maria Carta” è il titolo della serata in ricordo dell’artista che si terrà a Oristano sabato 8 marzo alle 18 nell’Auditorium San Domenico.

L’evento è promosso dall’Accademia di tradizioni popolari coro femminile “Sa Pintadera” di Oristano.

Leonardo Marras, presidente della Fondazione Maria Carta, traccerà un quadro della donna e della multiforme attività artistica di Maria Carta, con alcuni video che ne ripercorrono la carriera e altri che evidenziano il lavoro svolto in questi ultimi anni dalla Fondazione per tenerne viva la memoria. «Sono trascorsi più di 30 anni dalla scomparsa di Maria Carta – afferma il presidente Marras – ma oggi più che mai ci rendiamo conto che molte sue riflessioni e considerazioni sono attuali e mettono in luce la grande intelligenza e sensibilità di una donna e artista che amava profondamente la sua terra».

Seguirà il concerto del coro femminile “Sa Pintadera”, diretto da Giovanni Andrea Puddu. È prevista l’esibizione delle ballerine del gruppo mini folk “Mindizzu” di Santa Giusta.

Ospite speciale della serata sarà Vanni Masala, a cui è stato assegnato il premio “Maria Carta” nel 2016, prezioso collaboratore in tante iniziative della Fondazione in Italia e all’estero.

La serata sarà presentata da Lucia Cossu. Ingresso libero.