Lucio Abis: Dieci Anni Dopo, Oristano Ricorda il Suo Statista

Oristano – A dieci anni dalla scomparsa del, ls ha voluto onorare la memoria di uno dei protagonisti della politica sarda e nazionale. Oggi, 21 dicembre, una cerimonia religiosa si è svolta nella chiesa parrocchiale della Beata Vergine Maria Immacolata dei frati Cappuccini di Oristano.

La messa, celebrata dal parroco Gian Luca Longobardi, ha visto la partecipazione del presidente dell’associazione Pietro Arca, accompagnato dai Soci dell’ente. Al termine della funzione, i partecipanti si sono recati al cimitero di San Pietro per deporre una composizione floreale sulla tomba di famiglia del senatore Abis.

Lucio Abis nacque a Villaurbana il 26 febbraio 1926 e morì il 20 dicembre 2014. Entrò in politica nel 1950 iscrivendosi alla Democrazia Cristiana, e già l’anno seguente divenne segretario territoriale di Oristano e provinciale di Cagliari. Il suo percorso politico iniziò nel suo paese natale, dove nel 1952 venne eletto sindaco.

Nel 1957 fu eletto consigliere regionale, ricoprendo più volte il ruolo di assessore fino a diventare Presidente della Regione Sardegna nel 1970. La sua carriera nazionale prese avvio nel 1972 quando venne eletto parlamentare, ricevendo incarichi di sottosegretario e ministro per le Politiche comunitarie e per i Rapporti con il Parlamento durante i governi Spadolini e Fanfani.

Uno dei suoi più grandi contributi alla Sardegna fu la proposta e la stesura della legge che istituì la provincia di Oristano nel 1974. Questo importante risultato gli valse il riconoscimento come padre della quarta provincia sarda.

La commemorazione di oggi ha rappresentato non solo un momento di raccoglimento e ricordo, ma anche un’occasione per sottolineare l’eredità lasciata da Lucio Abis, il cui impegno politico e sociale continua a essere un punto di riferimento per la comunità oristanese.

M.V.