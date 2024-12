Arte e musica elettronica per un’opera ispirata a Fabrizio De André

Si ispira a Fabrizio De André il progetto ideato da Gavino Ganau e Giovanni Dibeltulu. Il titolo prende a prestito un passaggio del celebre brano di Faber, Il matto “Tu prova ad avere un mondo nel cuore”. Sarà presentato Sabato 14 dicembre alle 19 negli spazi dell’associazione culturale “Il Cornetto Acustico” di via San Giovanni, nel quartiere di Villanova a Cagliari. Il progetto dove si incrociano arte e musica elettronica è frutto della sinergia tra Gavino Ganau, apprezzato per la sua pittura neofigurativa, e LanDExcapE, il progetto musicale elettronico creato dallo stesso Ganau e da Giovanni Dibeltulu. Un lavoro incentrato su suggestioni visive e sonore tratte dal repertorio del leggendario cantautore genovese.

“Il nostro intento non mira ad una semplice riproduzione didascalica della poetica di De André, ma puntiamo a stimolare riflessioni profonde sul mondo contemporaneo, dialogando con la sua opera immensa. Vogliamo che il pubblico viva un viaggio attraverso emozioni e pensieri, esplorando la profondità della musica e dell’arte visiva come strumenti di meditazione e di cambiamento”, spiegano Gavino Ganau e Giovanni Dibeltulu.

Originariamente creato per il Tempio Faber Festival 2024 e presentato per la prima volta a Cagliari, comprende anche nove opere d’arte, realizzate da Ganau, ciascuna tratta da un brano dell’album “Non al denaro non all’amore né al cielo” realizzato da De Andrè nel 1971. L’ingresso è gratuito.