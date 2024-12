Natale Solidale: tre appuntamenti fra teatro e poesia a Cagliari

Favole e filastrocche fra teatro, musica e poesia per un affascinante trittico inserito nel programma del Natale Solidale promosso dal Comune di Cagliari a cura dell’Assessorato alla Salute e Benessere delle Cittadine e dei Cittadini e dell’Assessorato alla Cultura e realizzato grazie al contributo del CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna, della Cooperativa Se’Mata, della Cooperativa Agorà e di Orientare: “Sul Natale e altre catastrofi” di e con Michela Atzeni, lunedì 16 dicembre alle 18 al Mube di via Copernico, “Lupi di mare” da Sławomir Mrożek, con Andrea Santonastaso mercoledì 20 dicembre alle 18 allo Strakrash di via Brianza e infine le “Filastroccole” di e con Andrea Santonastaso sabato 23 dicembre alle 18 presso la Direzione Didattica in via Talete nel segno della fantasia.

Natale Solidale ridisegna la geografia urbana per reinventare gli spazi della cultura e creare nuovi palcoscenici dove ospitare eventi insoliti e affascinanti adatti a tutte le fasce d’età.

Il sipario si apre su “Sul Natale e altre catastrofi”, un viaggio poetico, letterario e musicale che indaga sulle molteplici sfaccettature della festa, tra luci e ombre, riunioni familiari, liete aspettative e feroce disincanto: l’attrice Michela Atzeni, che firma drammaturgia e regia, dà voce ai racconti tratti da “Il panettone non bastò” di Dino Buzzati e ai testi di scrittori e poeti come Gianni Rodari e Alda Merini accanto a un’inedita fiaba, “Volevo le orecchie più grandi“, sull’importanza dell’ascolto, con la colonna sonora disegnata da Francesca Viero (oboe e corno inglese) e Ivana Busu (fisarmonica e live eletronics), che sfogliano pagine di musica classica e contemporanea.

Una riflessione sul tema della fame e sui giochi di potere con “Lupi di mare”, una commedia nera interpretata da Andrea Santonastaso, da “In alto mare” di Sławomir Mrożek, dove tre naufraghi dai nomi emblematici di Grande, Medio e Piccolo, verosimilmente corrispondenti al loro aspetto fisico, si ritrovano insieme su un’isola deserta. Una storia grottesca e avvincente in cui emerge la crudeltà o forse solo la spietata determinazione dei personaggi, tre uomini evidentemente di ceto elevato, tre eleganti signori in frac, nella lotta per la sopravvivenza in assenza di viveri, con il tentativo di due di loro di persuadere il terzo a sacrificarsi, trasformandosi in cibo, per una conturbante allegoria della ferocia specie umana con sullo sfondo il rumore del mare.

Riflettori puntati ancora su Andrea Santonastaso con le “Filastroccole”, un’antologia di “Filastrocche e storie disegnate in forma di Coccole” per riscoprire il fascino della narrazione tra parole e immagini in compagnia di un moderno cantastorie, per il divertimento di grandi e piccini. Un viaggio sulle ali della fantasia, tra racconti, poesie e filastrocche, interpretati e illustrati dal versatile attore e comico nonché conduttore radiofonico emiliano, per immergersi in atmosfere fantastiche e vivere meravigliose avventure, lasciandosi incantare dal ritmo delle rime, tra assonanze e giochi di parole e ritrovare la magia del teatro con questo delizioso e coinvolgente spettacolo ricco di allegria, un vero “dono di Natale”.

INGRESSO GRATUITO