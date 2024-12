A Cagliari la presentazione del documento dei tecnici sardi

Il documento redatto dalla Commissione Energia dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari con il patrocinio della Rete delle professioni Tecniche della Sardegna sarà presentato nel capoluogo il prossimo venerdì 6 dicembre a partire dalle 15.30 nella Sala Formazione OIC in via Tasso.

Dall’analisi dei dati e della situazione energetica della Sardegna all’elaborazione degli scenari sino al 2050, fino all’individuazione di tutte le possibili strategie tra le quali la politica è chiamata a scegliere per poter raggiungere, nel rispetto delle specificità del territorio sardo, gli ambiziosi obiettivi posti dal PNIEC per il 2030.

Venerdì 6 dicembre, a partire dalle 15.30 nella Sala Formazione di via Tasso a Cagliari, l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, con il patrocinio della Rete delle Professioni Tecniche della Sardegna, presenta un documento redatto dalla sua Commissione Energia di approfondimento e analisi sul tema della Transizione energetica sarda.

«Questo lavoro, frutto di un’attenta analisi e di un approccio multidisciplinare, parte dai dati reali ed è pensato come strumento da mettere a disposizione dei decisori per agevolarli nelle scelte verso una transizione energetica sostenibile e rispettosa delle specificità e delle necessità del nostro territorio – spiega il coordinatore della RPT e presidente OIC Federico Miscali –. Come tecnici sardi vogliamo rinnovare l’impegno a fornire alla collettività e alla politica numeri concreti e scenari realistici, per un dibattito pubblico che partendo da basi solide e condivise possa giungere all’adozione di politiche efficaci per superare la sfida della transizione energetica».

L’evento di venerdì rappresenta un’occasione per approfondire i temi trattati nel documento e avviare un confronto aperto sulle opportunità e le sfide della transizione energetica nell’isola. Il programma prevede gli interventi di Miscali, che evidenzierà l’importanza della transizione energetica per l’isola e il ruolo dei Tecnici Sardi nell’adozione delle politiche sostenibili. Seguirà Veronica Pillai, coordinatrice della Commissione Energia OIC, che presenterà i punti salienti del documento, tra cui gli obiettivi per le Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), il ruolo delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e le proposte per una rete elettrica resiliente. Quindi, Enrico Piano, Consigliere OIC e Referente per l’Energia, approfondirà le sfide locali della transizione, con un focus sulla pianificazione paesaggistica integrata e sul coordinamento tra territori e istituzioni. Chiuderà la serata una tavola rotonda, moderata da Omar Caboni, ingegnere esperto di temi energetici, che affronterà temi chiave come l’integrazione tra FER e tutela ambientale, e darà spazio al dibattito pubblico e al question time.