La Magia delle Feste: il Natale a Decimomannu

L’Amministrazione Comunale di Decimomannu è lieta di presentare “La Magia delle Feste”, un programma ricco di eventi dedicati al Natale che animeranno il paese per tutto il mese di dicembre. Pensato per grandi e piccoli, il calendario include appuntamenti imperdibili che celebrano lo spirito natalizio e offrono momenti di gioia e condivisione.

Programma Completo

8 dicembre – ACCENDIAMO IL NATALE | Dalle 15:30 | Piazza Municipio

13 dicembre – LAST DANCE CHRISTMAS | Ore 20:00 | Teatro “Antica Valeria”

14 dicembre – LA FABBRICA DEI GIOCATTOLI | Dalle 16:30 | Piazza Municipio

15 dicembre – NATALE INSIEME | Dalle 10:30 | Piazza Sant’Antonio

19 dicembre – IF – AMICI IMMAGINARI | Ore 16:30 | Teatro “Antica Valeria”

19 dicembre – MIRACOLO DI NATALE | Dalle 9:00 alle 21:00 | Piazza Santa Greca

20-22 dicembre – CARRO DI BABBO NATALE | Dalle 17:00 | Vie del paese

23 dicembre – GRAN VILLAGGIO DI NATALE | Dalle 16:00 | Piazza Municipio

24 dicembre – MUSICANTI NATALIZI | Dalle 10:00 alle 13:00 | Piazza Sant’Antonio

27 dicembre – TITO E VINNI A TUTTO RITMO | Ore 16:30 | Teatro “Antica Valeria”

28 dicembre – “D.D.D” LE LUCIDO SOTTILE | Ore 19:30 | Teatro “Antica Valeria”

29 dicembre – VIVA CARTOON | Dalle 16:30 | Piazza Balli

Gli Eventi Più Attesi

8 dicembre – ACCENDIAMO IL NATALE

Dalle ore 15:30 in Piazza Municipio, inauguriamo ufficialmente le festività natalizie con l’accensione delle luci di Natale! Un pomeriggio magico, accompagnato da musica e animazione per tutta la famiglia.

14 dicembre – LA FABBRICA DEI GIOCATTOLI

Dalle ore 16:30 in Piazza Municipio, arriva uno degli eventi più attesi: Santa Claus e i suoi elfi, insieme a mascotte Disney, daranno vita a un magico spettacolo natalizio. Scenografie spettacolari e animazioni coinvolgenti trasformeranno la piazza in un mondo incantato.

23 dicembre – GRAN VILLAGGIO DI NATALE

Dalle ore 16:00 in Piazza Municipio, immergiti nella magia del Gran Villaggio di Natale. Un evento unico con mercatini, spettacoli e tante attività pensate per grandi e piccini.

28 dicembre – “D.D.D” LE LUCIDO SOTTILE

Alle ore 19:30 al Teatro “Antica Valeria”, uno spettacolo teatrale straordinario di Lucidosottile. Un mix di comicità, ironia e riflessione che intratterrà e sorprenderà il pubblico, rendendo questa serata un’esperienza indimenticabile.

Un Mese Ricco di Emozioni

Oltre agli eventi più attesi, il programma propone attività per tutte le età, con mercatini, concerti, spettacoli teatrali e proiezioni cinematografiche che animeranno Decimomannu per tutto il mese.

Dichiarazione del Sindaco Monica Cadeddu

“Il Natale è il momento dell’anno in cui il senso di comunità si riscopre più forte che mai. Abbiamo voluto pensare a un programma che abbracci tutti: dai più piccoli, per cui il Natale è senza dubbio la festa più magica e attesa, agli adulti, che possono ritrovare il piacere dello stare insieme, immersi nell’atmosfera natalizia. Con ‘La Magia delle Feste’, desideriamo regalare alla nostra comunità occasioni per vivere momenti di gioia, condivisione e cultura, celebrando insieme lo spirito del Natale. Spero che questo mese di eventi sia per tutti un’opportunità per ritrovare l’entusiasmo e la serenità che solo il Natale sa donare. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme questa magia.”