Toscana grande protagonista al Sotto Gamba Game

San Vincenzo (Livorno), 10 settembre 2024. Tutto è pronto per il via delche si svolgeràQuesta edizione, sempre all’insegna del trasformare le idee in azioni concrete, offrirà oltre venticinque discipline di mare e di terra dove cimentarsi, presentazioni di tecnologie all’avanguardia, workshop in presenza/online e amplia il ventaglio delle collaborazioni con enti e federazioni sportive come Sport e Salute, Comitato Paralimpico Regione Toscana, FISDIR Toscana, Disability Pride Network e Opes Italia che contribuirà come ogni anno con la parete di arrampicata. Realtà che condividono con noi l’obiettivo del superamento di ogni differenza e pregiudizio aiutandoci a rendere l’evento sempre più forte a livello nazionale e a migliorare ogni anno i servizi per la disabilità sul territorio portando alla luce soluzioni per la vita di tutti i giorni.

Toscana grande protagonista in questa ottava edizione con numerosi atleti di particolare valore che ci verranno a trovare come l’alpinista e recordman lucchese Andrea Lanfri, primo pluriamputato a scalare in autonomia l’Everest e ex paralimpico nazionale di atletica leggera, Massimiliano Mattei, medaglia d’oro ai primi campionati europei di adaptive surfing, la paraclimber Fiamma Cocchi, psicoterapeuta fiorentina e Dong Dong Paolo Camanni, settimo posto nel judo alle Paralimpiadi di Parigi. Sull’onda di queste ultime appena concluse sarà possibile incontrare anche altri atleti che racconteranno le loro esperienze e le loro sensazioni ai nostri microfoni e magari giocare con loro.

Sul fronte delle nuove tecnologie e novità nell’area Expo, ci sarà Prensilia, azienda toscana leader nella progettazione di mani robotiche, che porterà Mia Hand, la prima protesi mioelettrica personalizzabile capace di eseguire 7 dei 10 gesti principali utilizzati nell’80% dei movimenti quotidiani. Sempre nell’area Expo saranno inoltre disponibili le prove gratuite delle ultime novità sul mercato della protesica e soluzioni di mobilità e salute sia per la pratica sportiva sia per la vita quotidiana grazie ad aziende leader nel settore coordinate da Michelotti Ortopedia main partner tecnico, Ottobock Italia, Alps Vision Deep, Tecnocreazioni, Guidosimplex. Da sabato nel Punto Resort test drive con le carrozzine Zoom di Greenova e Genny Mobility adatte a tutti i terreni.

La manifestazione, organizzata da Toscana Disabili Sport ASD in collaborazione con Tutun Club Sport e Servizi e Unione italiana Ciechi ed ipovedenti regione Toscana con capofila la sezione di Lucca è di libero accesso previa registrazione gratuita al link https://beacons.ai/sottogambagame dove è possibile trovare i moduli di registrazione, mappa e tutti i contatti network, per partecipare a tutte le attività e per eventuali necessità di soggiorno personalizzato. Due i luoghi d’incontro e di pratica sportiva: Punto Resort e Punto Spiaggia entrambi all’interno della struttura Riva degli Etruschi; durante le ore di attività è previsto un servizio navetta dalla stazione FS di San Vincenzo al Punto Resort con mezzi green come bici da trasporto e assistite o joelette (carrozzina fuoristrada monoruota, che permette di fare escursioni e trekking con l’aiuto di due accompagnatori).

Programma Sotto Gamba Game 2024

– Venerdì 13: dalle 14.30 alle 19.00 workshop. Alcune delle tematiche trattate verteranno sui progressi della telemedicina in materia di teleconsulto e teleriabilitazione, nuovi traguardi nella sperimentazione di protesi bioniche e neurotecnologie con chip endocranici, affettività e sessualità nelle persone con disabilità, turismo accessibile. Tutto in presenza e online sui nostri canali network.

– Sabato 14: appuntamento alle 9.30 al Punto Resort per conferma iscrizione gratuita e kit di benvenuto.

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 sport e attività, alle 10.00 partirà la Traversata sull’onda dell’integrazione sul percorso Donoratico–San Vincenzo di 10 km organizzata da Sportlandia, associazione di volontariato che sostiene un progetto di canottaggio unificato per atleti con disabilità intellettiva e fisica.

Sempre sabato in programma anche l’Open Day CIP-INAIL: il Comitato Paralimpico Toscana e INAIL Direzione Regionale per la Toscana saranno presenti con uno stand dedicato alla gestione degli assistiti INAIL che potranno iniziare un percorso di avviamento sportivo personalizzato. A seguire Beach party dalle 21.00 fino a mezzanotte.

– Domenica 15: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30 sport e attività. Chiusura alle 18.30.

Il Sotto Gamba Game 2024 è patrocinato dalla Regione Toscana e da numerose federazioni sportive che contribuiscono alla realizzazione dell’evento: CIP Toscana (Comitato Italiano Paralimpico), FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici intellettivo relazionali) Toscana, Special Olympics Toscana, FINP (Federazione Italiana Nuoto Paralimpico), FITP (Federazione Italiana Tennis e Padel), FISSW (Federazione Sci Nautico Surfing e Wakeboard) e International Para Standing Tennis and Padel Association e molte altre. Si ringraziano il Gruppo Solvay, Michelotti Ortopedia, Ottobock, Crédit Agricole Italia, Opes Italia e il Comune di San Vincenzo assieme a tutti coloro che ci sostengono e contribuiscono aiutando la diffusione del nostro messaggio.