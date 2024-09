Il Trofeo “Due Giare”: il ciclismo ritorna in Marmilla

Appuntamenti nel week end anche a Villaverde, Curcuris e Assolo

A farla da padrone il Trofeo di Ciclismo Due Giare. Ma ci sarà spazio anche per i libri, la musica e la devozione popolare nel terzo weekend di settembre in Marmilla.

CONSORZIO La bici ancora per promuovere il territorio. E questa volta l’alleanza è fra il Consorzio Due Giare e il campione su due ruote di Villacidro Fabio Aru. Domenica 15 settembre è previsto infatti il Trofeo Due Giare, progetto della “Fabio Aru Accademy” di Villacidro e sposato poi dal Consorzio Turistico Due Giare, che prevede una gara di ciclismo del campionato regionale con partenza ed arrivo presso il Comune di Baradili alle ore 8 e traguardo sempre a Baradili, intorno alle 13. Parteciperanno oltre 100 atleti delle categorie esordienti, allievi e juniores, maschile e femminile, con distanze diverse. Gli altri Comuni interessati dal percorso di gara saranno Gonnosnò, Curcuris, Simala e Baressa. “Una bella domenica di sport, ma anche di promozione del nostro territorio”, ha commentato il presidente delle Due Giare Lino Zedda, “il ciclismo oramai è di casa nel nostro Consorzio”. Fabio Aru ha aggiunto: “Grazie a queste due realtà cerchiamo di riportare il ciclismo anche nell’entroterra della Sardegna, lontano dalle zone costiere, La Marmilla è una terra particolarmente adatta per questo sport: strade poco trafficate e molto divertenti dal punto di vista altimetrico, ricche di scorci affascianti”.

VILLAVERDE Venerdì 13 settembre secondo appuntamento della nuova edizione della rassegna letteraria “Parole nel bosco”. Alle 17,30 nel bosco di Mitza Margiani Luca Spissu e Mauro Fais e il testo “Mommotti”.

CURCURIS Venerdì 13 settembre alle 21 nel sagrato della chiesa di San Sebastiano per il cartellone del Festival Comunitario la presentazione del libro “Io sono Innocente” con Beniamino Zuncheddu e Mario Trogu, che dialogano con Federico Bacco. A seguire la musica dei Zirichiltagia con un tributo a Fabrizio De Andrè.

ASSOLO Quattro giorni di festa in onore di Santa Lucia grazie al comitato spontaneo con il sostegno di Comune, Parrocchia e tanti volontari. Venerdì 13 settembre alle 18 arrivo del cammino di Santa Lucia nella chiesetta campestre, alle 19 a casa Ida Serra presentazione del nuovo disco di Nicola Piredda e alle 20,30 in piazza Roma videoproiezione di foto storiche del paese. Sabato 14 settembre alle 17,30 messa in parrocchia e poi processione verso la chiesa campestre, alle 22 in piazza Roma gli Armonia Sarda, poi djset con Dario Sarais. Domenica 15 settembre alle 10,45 celebrazione nella chiesetta in campagna, alle 18 nell’aula consiliare concerto finale dei bambini partecipanti al laboratorio di canto e nel piazzale della chiesa terzo raduno dei campanari in Sardegna, alle 22 in piazza Roma la musica degli Hangoover. Lunedì 16 settembre alle 10,45 processione e alle 11 messa solenne nell’edificio sacro in campagna presieduta da Padre Roberto Carboni, arcivescovo di Oristano con il rito di ammissione all’ordine del diacono permanente dell’assolese Nicola Caria, alle 16 in via Tirso giochi antichi per adulti e bambini, alle 22 nel sagrato della chiesa i poeti improvvisatori Diego Porcu e Bruno Agus, accompagnati dal coro di Santulussurgiu. Infine martedì 17 settembre alle 17,30 messa nella chiesetta campestre, poi rientro del simulacro in paese e alle 20 spettacolo pirotecnico, alle 22 in piazza Roma il gruppo Dilliriana e alle 24 estrazione dei biglietti della lotteria.