Guardia Costiera di Cagliari – Recuperato canoista in difficoltà

Un canoista in difficoltà, alla deriva nel tratto di mare antistante alla loc. di “Torre delle Stelle”, è stato tratto in salvo dalla Guardia Costiera di Cagliari.

L’intervento si è svolto poco dopo le 14.00, quando è pervenuta presso la Sala Operativa della Guardia Costiera di Cagliari la richiesta di soccorso da parte di un amico del malcapitato il quale ha comunicato di non vedere più l’uomo da circa 1 ora e che lo stesso si trovava con ogni probabilità in difficoltà nel tratto di mare compreso tra “Cala Regina” e “Torre delle Stelle”.

Da ulteriori informazioni assunte, infatti, si è venuti a conoscenza che un gruppo di 5 canoisti era partito a fine mattinata da Margine Rosso con destinazione Torre delle Stelle.

La Sala Operativa di Cagliari inviava immediatamente in zona la dipendente Motovedetta CP 320, unità navale specializzata nell’attività di ricerca e soccorso, allertando nel contempo anche l’elicottero Nemo 11-06 della Guardia Costiera per iniziare l’attività di ricerca. Dopo circa 1 ora la motovedetta CP 320 comunicava di aver individuato il malcapitato in mare, a circa mezzo miglio dalla spiaggia di Torre delle Stelle, in evidente stato di difficoltà e privo di forze.

Si procedeva quindi al recupero del naufrago ed al trasporto dello stesso presso il porto di Cagliari, dove veniva affidato alle cure del personale del 118 già presente in banchina.

Si coglie l’occasione per sensibilizzare i cittadini sulla necessità di consultare preventivamente i bollettini meteomarini prima di intraprendere una navigazione o praticare sport acquatici, allo scopo di scongiurare comportamenti talvolta azzardati che possono mettere a repentaglio la propria incolumità.

In ultimo, si ribadisce l’importanza del numero blu 1530, attivo su tutto il territorio nazionale, da utilizzare in caso di emergenza in mare o sulle spiagge nonché del numero unico per le emergenze 112.