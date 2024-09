Le novità dell’Is.Be: il Silent reading party e il Book Club filosofico

SASSARI. Dopo l’avvio delle attività di Sportello linguisticopropone in calendario: ile il, che vanno ad impreziosire il campionario di iniziative tra corsi di lingua sarda e i laboratori dell’

Il 14 settembre a partire dalle 16.30, a Mandra Antine di Thiesi si terrà il Silent Reading Party per vivere un pomeriggio indimenticabile con la visita guidata alla necropoli delle domus de janas e godere di due ore di lettura immerso nella tranquillità del contesto naturalistico. Altri due Silent Reading Party sono in programma nel mese di ottobre a Martis e a novembre a Ossi.

Altra grande novità, a partire dal 21 settembre, sarà il Book Club filosofico “Il salotto dei filosofi” che coinvolgerà un gruppo di pensatori e lettori a Sassari attraverso incontri mensili a cadenza ogni secondo martedì del mese, sempre alle 17.30. L’iniziativa vuole offrire l’opportunità di esplorare temi filosofici complessi in modo più approfondito e sistematico per essere da stimolo al pensiero critico. Saranno esplorati diversi ambiti, dalla Filosofia della musica all’Intelligenza artificiale fino all’argomentazione socratica.

Dal 17 settembre, nella Biblioteca di Piazza Fiume a Sassari prenderà il via un Laboratorio di lingua sassarese B1 pre-intermedio, che costituisce il terzo livello dei corsi svolti nel 2023 e 2024 e permette di approfondire la conoscenza riguardo le norme ortografiche con finalità soprattutto pratiche sul versante del parlato e su quello dello scritto. L’obiettivo è quello di perfezionare sempre più il proprio sassarese quotidiano. Le lezioni prevedono l’insegnamento delle regole ortografiche, con lettura, traduzione e conversazione nonché l’accrescimento e la conoscenza di altre discipline.

Dal 18 settembre a Sassari si terrà un Corso base livello A1 rivolto a chi conosce la lingua sarda e desidera imparare a scrivere a norma, attraverso l’apprendimento delle regole ortografiche della LSC, con lettura, ascolto, traduzione e conversazione. Tutti i corsi sono a titolo gratuito e si concluderanno prima del 24 novembre, data in cui saranno consegnati tutti gli attestati in occasione dell’evento annuale “L’ischis ma no l’ischis”, che si terrà all’hotel Grazia Deledda di Sassari.

A grande richiesta ritorna il Laboratorio filosofico, a tema “Intranquillità“, che si terrà a Sassari nelle date 14 settembre, 17 ottobre, 7 e 21 novembre. Le attività sono realizzate con il contributo della Regione Sardegna LR 3/2009, art.9. Annualità 2024. Per maggiori informazioni e prenotazioni contattare [email protected] o chiamare il numero 079230268.