L’Effimero Meraviglioso: “LidOdissea” al Teatro Civico di Sinnai

Il fascino degli antichi miti s’intreccia alla complessità della realtà contemporanea in “LidOdissea”, uno spettacolo di e con Gianfranco Berardi (Premio Ubu 2018 come miglior attore per “Amleto Take Away”) e Gabriella Casolari, che firmano drammaturgia e regia con la preziosa collaborazione dell’artista argentino César Brie e dividono la scena con Ludovico D’Agostino e Silvia Zaru, con disegno luci e direzione tecnica di Mattia Bagnoli, costumi di Giada Fornaciari e decorazioni di scena di Sara Paltrinieri, elaborazioni musicali a cura di Ludovico D’Agostino, assistenza di Alice Faella e luci e musiche a cura di Antonio Bianco, produzione di IGS APS, Fondazione Luzzati Teatro della Tosse, Teatro Stabile Friuli Venezia Giulia, Manifatture Teatrali Milanesi – MTM Teatro, Accademia Perduta – Romagna Teatri SCRL e Comune di Bassano del Grappa, con il sostegno del MiC / Direzione Generale Spettacolo, del Centro di Residenza della Toscana (Armunia – CapoTrave/Kilowatt) e del Comune di Sansepolcro. La pièce originale, liberamente ispirata al celebre poema di Omero, il leggendario cantore delle imprese e delle peripezie dell’eroe greco, tra i condottieri impegnati nella guerra di Troia, di ritorno alla sua Itaca – e non a caso i personaggi si chiamano Ulisse, Penelope e Telemaco e sono accompagnati da un moderno aedo – in cartellone giovedì 6 marzo alle 20.30 al Teatro TEN di Nuoro per la Stagione di SardegnaTeatro, venerdì 7 marzo alle 21 al Teatro Astra di Sassari per il Festival Festival Etnia e Teatralità della Compagnia Teatro Sassari e infine sabato 8 marzo alle 20.30 al Teatro Civico di Sinnai per la Stagione Teatrale 2024 / 2025 “Molti Sguardi” con la direzione artistica di Maria Assunta Calvisi, affronta il tema dell’inquietudine «in una società che ci vorrebbe ovunque contemporaneamente, sempre più veloci, ma con sempre meno tempo a disposizione».

“LidOdissea” – scritta nel periodo della pandemia tra distanziamento sociale e lockdown – riparte dalle fantastiche avventure di un reduce, prigioniero del volere e dei capricci degli dèi, tra incontri con creature seducenti e pericolose, ciclopi e sirene, orribili mostri, bellissime ninfe e maghe potenti, per proporre un ritratto di famiglia, nell’atmosfera sospesa di una vacanza in una qualche località balneare. Tre figure emblematiche – un uomo, marito e padre, una donna, moglie e madre e il loro figlio – su cui si riverberano le situazioni e gli intrecci del poema epico, reinterpretati con sensibilità contemporanea: Ulisse, Penelope e Telemaco «tra flashback e flashforward rivivono e raccontano il viaggio mitologico, trasformandolo in un viaggio interiore alla scoperta dei limiti, delle difficoltà e dei paradossi della società contemporanea».

Sulla scena prendono forma e si mescolano storie vere e inventate, da cui emerge la solitudine dei personaggi del mito – Ulisse nel suo vagare per mare, lontano dalla patria, malato di nostalgia ma incapace di ritrovare la rotta verso casa, Penelope, intenta a tessere e disfare all’infinito una tela per preservare il talamo e il trono, ma pure Telemaco, in attesa di un padre sconosciuto, assente nei giorni della sua infanzia – che li trasforma in archetipi di una condizione spesso più metafisica, mentale e spirituale, in cui sia pure circondati da una folla, ci si sente isolati e incompresi. In uno stabilimento balneare, i protagonisti insieme all’aedo si ritrovano a fare i conti con se stessi, i propri dubbi e le proprie paure «alle prese con uno spazio e un tempo nei quali non riescono a ritrovarsi», sperimentando sulla propria pelle la misura della propria inadeguatezza e l’inevitabilità del proprio fallimento, per l’impossibilità di soddisfare le aspettative proprie e altrui.

“LidOdissea” si addentra nelle dinamiche familiari, tra l’ambiguità dei legami di sangue e d’affetto e i sottili giochi di potere più o meno consapevoli all’interno delle mura domestiche: momentaneamente “confinati” in un luogo estraneo, i protagonisti lontano da sguardi indiscreti e dalla curiosità di parenti, amici e conoscenti, si mettono idealmente a nudo, esibiscono le proprie ferite e la propria vulnerabilità, si interrogano sul proprio destino e sul senso della vita. L’immagine rassicurante e consolatoria di una tranquilla coppia in villeggiatura insieme al giovane rampollo sottende ai delicati e complicati equilibri su cui si regge l’ordine esteriore, in ogni esistenza luci e ombre, gioie e dolori si compensano, e i quattro individui qui riuniti, portano con sé il proprio bagaglio di memorie, insieme ai nodi irrisolti, i conflitti, le illusioni perdute e il disincanto. Quel che succede in riva al mare, in quell’oasi di ipotetica quiete, non altro che il manifestarsi, di passioni e stati d’animo, rivalse e desideri sopiti: nella scrittura scenica affiora il riferimento costante al mito antico, nella sua moderna rielaborazione, in cui esperienze e emozioni appartenenti al vissuto degli interpreti nutrono l’immaginario e restituiscono credibilità e autenticità alle creature della fantasia. «In questo mondo dove l’errore umano è sempre una colpa e i numeri contano più delle parole; dove ogni azione deve essere performante, mirata al raggiungimento di un obiettivo e l’altra faccia della medaglia è sempre e solo il fallimento» – rivelano gli autori – «i protagonisti rievocano incontri con stravaganti personaggi, episodi esilaranti e tragici, situazioni paradossali e grottesche, alle prese con tutta la loro inadeguatezza nei confronti del mondo contemporaneo».

“LidOdissea” – con la cifra (auto)ironica e dissacrante, ma anche poetica e struggente della Compagnia Berardi Casolari – attraverso la figura di un aedo cieco, come il leggendario Omero, ricorda l’importanza di saper guardare oltre la superficie, imparando a distinguere tra l’essere e l’apparire e superando convenzioni e paure, per comprendere le proprie aspirazioni al di là dei modelli imposti dall’esterno, per riacquistare coscienza di sé e il gusto per la libertà.

TEATRO SENZA BARRIERE – “LidOdissea” prevede anche un’audiodescrizione dal vivo, grazie a un progetto della Compagnia Berardi/Casolari in collaborazione con la Civica Scuola Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli e la App Converso® di Donato Velardi: gli spettatori interessati potranno usufruirne direttamente tramite il proprio smartphone e cuffie personali. Le nuove tecnologie rendono il teatro sempre più accessibile e inclusivo e permettono al pubblico di seguire gli eventi attraverso forme di fruizione personalizzate, e condividere così storie e emozioni.

La Compagnia Berardi Casolari

Un “teatro controtemporaneo” attento ai conflitti che l’individuo ha con se stesso e con la realtà che lo circonda. Un teatro che pone l’attenzione sugli ossimori, su i paradossi e le contraddizioni dell’epoca attuale.

Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari si incontrano per la prima volta nel 2001 durante la produzione dello spettacolo Viaggio di Pulcinella alla ricerca di Giuseppe Verdi di e con Marco Manchisi. I due artisti iniziano così a lavorare insieme alla creazione dello spettacolo Briganti, che debutta nel maggio 2003, dando vita ufficialmente alla Compagnia Berardi Casolari.

Il duo, avvalendosi di numerosi collaboratori, si occupa di produzione, promozione e distribuzione di spettacoli, e di formazione professionale, attraverso laboratori teatrali di recitazione, di scrittura e di messinscena.

I lavori della compagnia, attribuibili alla corrente della Nuova Drammaturgia, sono tutti spettacoli originali, in cui si mescolano tragedia e comicità, vissuti autobiografici e racconti archetipici di grandi classici, linguaggio poetico e gergo popolare.

Premi e riconoscimenti:

Briganti (2003) vince nella sezione nuova drammaturgia al Festival internazionale di Lugano

Land Lover (2009), Premio ETI – “Nuove Creatività” nel 2009

Io provo a volare – omaggio a Domenico Modugno (2010), premio Antonio Landieri come miglior spettacolo del 2010, Premio Speciale della Giuria e Primo Premio del Pubblico al JoakimInterFest di Kragujevac (Serbia), nominaion per il miglior spettacolo straniero al festival “Teatri del Mondo” (Buenos Aires 2018)

In fondo agli occhi (2013), nomination per la miglior regia al festival Teatri del Mondo (Buenos Aires 2018)

La prima, la migliore (2017), premio Last seen di KLP Teatro come miglior spettacolo dell’anno

Amleto Take Away (2018), premio Ubu 2018 come miglior attore e performer dell’anno a Gianfranco Berardi

I figli della Frettolosa (2019), spettacolo-progetto speciale realizzato in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti e con l’Istituto dei Ciechi di Milano

LidOdissea (2023), spettacolo sostenuto dal Ministero italiano della Cultura, che vede in scena insieme a Berardi e Casolari, l’attore Ludovico D’Agostino e la cantante e attrice Silvia Zaru

La compagnia gira con i suoi spettacoli sia in Italia che all’estero (Francia, Argentina, Bolivia, Serbia, Slovenia, Georgia, Svizzera…)

All’attività teatrale il duo apulo emiliano affianca da anni anche incursioni televisive e radiofoniche, partecipando a programmi come Sostiene Bollani, Quelli che il Calcio, 610 – Sei uno zero, Radio3 Suite, Ricomincio da RaiTre, e coconducendo programmi come La Giornata del Braille, trasmessi su RaiPlay.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

La Stagione Teatrale 2024-2025 “Molti Sguardi” organizzata da L’Effimero Meraviglioso al Teatro Civico di Sinnai prosegue fino al 12 aprile, alternando la leggerezza e l’ironia della commedia e il pathos del dramma, tra riletture di classici e testi contemporanei.

Una storia surreale e divertente tra cronaca e fantasia – domenica 30 marzo alle 19 – con “Cosa potrebbe andare storto?”, una commedia scritta e diretta da Giorgio Latini, anche protagonista sulla scena con Ottavia Bianchi, Patrizia Ciabatta e Roberto Fedele (produzione Altrove Teatro Studio): due improbabili e inesperti malviventi tentano di rapinare una banca ma il piano fallisce e si vedono costretti a barricarsi all’interno dell’edificio con due ostaggi. La vicenda assume toni paradossali, in un susseguirsi di situazioni esilaranti e grottesche: durante le trattative con la polizia, il direttore riesce a liberarsi e assale i ladri a tradimento, si confondono i piani e il confronto tra rapinatori e vittime mette l’accento su differenti visioni del mondo: soldi contro amore, potere contro libertà. «Il lieto fine potrebbe ancora verificarsi, ma solo se tutti gli ingranaggi del piano si incastrassero alla perfezione. In fondo… cosa potrebbe andare storto?».

Finale con brio – sabato 12 aprile alle 20.30 – con “Buoni o cattivi? Punti di vista” di Riccardo Bàrbera, con Gino Auriuso, Miriam Mesturino e Franco Oppini, per la regia di Gino Auriuso (produzione ArtenovA) per una riflessione sull’eterno scontro tra il bene e il male. Una galleria di personaggi tra poche luci e molte ombre, tratti dai capolavori della storia della letteratura e del teatro, per indagare le ragioni di comportamenti insensati e crudeli, parole e azioni che feriscono, se non veri e propri delitti, innescando spirali di sangue, fino a provocare guerre e catastrofi. A partire dalla Bibbia, con la storia di Caino e Abele, per approdare alle commedie e ai drammi di William Shakespeare e Luigi Pirandello, senza dimenticare le novelle di Giovanni Boccaccio, ma ance i films di Woody Allen con interpretazioni inedite dei moventi e delle cause, per un raffinato e coinvolgente divertissement dove «il ritmo è incalzante, l’ironia è imperante, ma lascia spazio a momenti di pura e intensa teatralità».

La Stagione Teatrale 2024-2025 / “Molti Sguardi” al Teatro Civico di Sinnai è organizzata da L’Effimero Meraviglioso con la direzione artistica di Maria Assunta Calvisi, con il patrocinio e il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Sinnai e dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna.