A Pirri sabato 14 e domenica 15 settembre si firma per “Pratobello 24”

Rush finale a Pirri in Piazza Italia e nel mercato civico di Is Bingiasper la raccolta firme contro la speculazione energeticacondotta anche da Alleanza Sardegna.Pirri, 12 Settembre. Rush finale anche a Pirri per il percorso che sta coinvolgendo i sardi contro laspeculazione energetica. Sabato 14 settembre in piazza Giovanni Meddas (fronte mercato civico IsBingias) e domenica 15 settembre in piazza Italia (fronte Bar Mariuccia) dalle ore 9 alle ore 13,Alleanza Sardegna porta avanti la raccolta firme per la proposta di legge “Pratobello 24”. L’iniziativaè promossa dai consiglieri di Municipalità Francesco Ciaramella, Sabrina Mattu e Christian Cara,che saranno presenti sul posto per autenticare le sottoscrizioni dei cittadini e informare i cittadinisulla proposta di legge.Potranno firmare tutti i cittadini residenti di Cagliari e non, che dovranno essere muniti didocumento d’identità valido.“Dobbiamo difendere la nostra terra, ci stanno prendendo tutto. Dobbiamo partecipare tuttinumerosi per dire no alla speculazione energetica che porterà ad un consumo spropositato delsuolo andando in direzione opposta agli obbiettivi tanto decantati della transizione ecologica”dichiara il consigliere Francesco Ciaramella.