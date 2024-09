Al via a Mamoiada la prima edizione del festival “Trame letterarie”

Dal 17 settembre al 10 novembre al via la prima edizione di “Trame letterarie – viaggio tra le pagine a Mamoiada”.

Il festival che porta sei straordinari ospiti nel cuore del paese dei Mamuthones e Issohadores.

Un progetto ideato, sostenuto e patrocinato dal Comune di Mamoiada insieme alla Biblioteca di Mamoiada e al Club di Jane Austen Sardegna; gli appuntamenti saranno tutti a partecipazione libera e completamente gratuita.

Ospiti speciali Piergiorgio Pulixi, Daniele Mocci, Laura Mele, Melania Muscas, Simone Tempia, Giuseppe Corongiu.

In partenza martedì 17 settembre la prima edizione di “Trame letterarie – viaggio tra le pagine a Mamoiada“, nuovo festival che animerà l’accogliente centro di Mamoiada nel periodo autunnale. Un progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale tramite la figura dell’assessore alla cultura Pino Ladu in collaborazione con i servizi bibliotecari del Paese, concretizzato grazie all’esperienza sul campo del Club di Jane Austen Sardegna.

Ospiti della rassegna la stella del noir Piergiorgio Pulixi, la celebre penna di “Vita con Lloyd” Simone Tempia, l’esordiente sarda Melania Muscas, la fotografa Laura Mele, insieme al giornalista Giuseppe Corongiu e all’autore Daniele Mocci.

Si tratterà di fatto della prima rassegna letteraria organizzata a Mamoiada, articolata e distribuita nell’arco di più mesi con l’intento di creare momenti di incontro, approfondimento e fermento culturale grazie ai libri. Fondamentale anche la sinergia con le scuole del paese, che verranno stimolate e coinvolte coltivando insieme agli studenti più giovani la passione per la lettura.

Le location scelte saranno molteplici ma la principale sarà proprio il luogo principe a custodia dei libri, la Biblioteca di Mamoiada.

Ciascuna tappa del festival è studiata per valorizzare un aspetto del paese: archeologico, sociale, linguistico, culturale e imprenditoriale. Non mancherà il gusto: parteciperà attivamente al progetto anche l’associazione Mamojà, che arricchirà ciascuna iniziativa con degustazioni di vino lavorato e prodotto a Mamoiada.

«Uno degli obiettivi cardine di questa amministrazione – afferma Pino Ladu, assessore alla cultura di Mamoiada – è quello di promuovere ogni forma di aggregazione sociale legata alla cultura e in particolare alla lettura, valorizzando la ricchezza di tale attività e il potenziale di condivisione che porta con sé. La rassegna “Trame letterarie” mette al centro la biblioteca, che può e deve costituire un fondamentale punto di riferimento della vita della comunità. Tutto ciò ci ha portato a dare vita alla prima edizione di questo progetto, collaborando con il Club di Jane Austen in virtù del suo consolidato know-how in questo tipo di attività e delle precedenti proficue iniziative realizzate insieme in altre occasioni».

«Siamo felici ed orgogliose di aver contribuito attivamente a dare il via a questo nuovo progetto dedicato al mondo della letteratura nello splendido territorio della Barbagia – dichiara Giuditta Sireus, Direttrice Artistica del Club –. Abbiamo organizzato insieme al Comune e alla Biblioteca di Mamoiada sei appuntamenti molto diversi tra loro, pensati per coinvolgere differenti platee di pubblico e per offrire spunti di riflessione, intrattenimento culturale, nuove occasioni di incontro. Non vediamo l’ora di cominciare!».

Una serie di eventi dedicati alla comunità di Mamoiada a partecipazione libera e completamente gratuita.

La Direzione Artistica di “Trame letterarie – viaggio tra le pagine a Mamoiada” è del Club di Jane Austen Sardegna, a cura di Giuditta Sireus.

IL PROGRAMMA

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE| ORE 18.30 | CENTRO SOCIALE VIA V. EMANUELE

Piergiorgio Pulixi presenta “Per un’ora d’amore”, ed. Rizzoli.

Dialoga con l’autore Simonetta Selloni.

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE | SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Daniele Mocci incontra gli studenti e le studentesse delle scuole di Mamoiada.

L’incontro è riservato agli alunni degli istituti.

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE | ORE 18.30 | BIBLIOTECA COMUNALE

Laura Mele presenta “Chent’annos”, ed. La Zattera.

Dialoga con l’autrice Paolo Montaldo.

VENERDÌ 18 OTTOBRE | ORE 18.30 | DOMUS DE JANAS “S’EREDADU”

Melania Muscas presenta “Sherden, la profezia dello straniero”, ed. Giunti.

Dialoga con l’autrice Giuditta Sireus.

SABATO 26 OTTOBRE | ORE 18.30 | BIBLIOTECA COMUNALE

Simone Tempia presenta “Il Giardino del Tempo”, ed. Rizzoli Lizard.

Dialoga con l’autore Emiliano Longobardi.

DOMENICA 10 NOVEMBRE | ORE 18.30 | BIBLIOTECA COMUNALE

Giuseppe Corongiu presenta “S’intelligèntzia de Elias”, Janus Editore.

Dialoga con l’autore Maria Antonietta Piga.

Un progetto a cura di Comune di Mamoiada, Biblioteca di Mamoiada, Club di Jane Austen Sardegna.