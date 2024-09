Enrico Piu all’attacco del Rally Terra Sarda

il 4, 5 e 6 ottobre andrà in scena il 12° Rally Terra Sarda, con la stessa gara che sarà valida per la Coppa Rally Zona 10 e per altre varie validità. Ambizioni alte per il veloce pilota di Ittiri Enrico Piu che sarà al via per dar seguito ai precedenti risultati acquisiti. Saranno 12 le prove Speciali che da Arzachena porteranno a Porto Cervo.

Al Rally Terra Sarda, Enrico Piu si presenterà ai nastri di partenza a bordo della Peugeot 208 del Team Galiazzo, andando a schierarsi nella lotta delle Rally 4. In questo forte impegno sarà affiancato dal navigatore Nicola Tocco, che farà da “spalla” ad Enrico Piu. L’obiettivo sarà quello di dare seguito ai buoni risultati dell’ultima gara dell’Asinara dove arrivò un podio, con la speranza di migliorare quell’ottimo risultato. Piu sarà al via con i colori di ABC Motorsports.

Il veloce pilota di Ittiri anche in questa occasione sarà sostenuto da: Athena.it, AZ Ricambi, FR Installazioni, Pisanu Trasporti & Motor Piu.