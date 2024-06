Commedia “Agenzia NLG – Non Lavoriamo Gratis”: a l Teatro Comunale una serata in allegria con Il Teatro delle Gocce.

Il 4 luglio a Terralba la commedia “Agenzia NLG – Non Lavoriamo Gratis” in un doppio spettacolo alle 19:00 e alle 21:30

La compagnia teatrante, attiva nel terralbese da circa un anno e mezzo con percorsi di propedeutica teatrale e recitazione, presenta l’evento finale realizzato all’interno del laboratorio adulti base 2023/24.

Giovedì 4 luglio, alle ore 19:00 e alle ore 21:30, andrà in scena la commedia brillante “Agenzia NLG – Non Lavoriamo Gratis”, una satira sul mondo del lavoro ricca di colpi di scena.

L’ingresso è gratuito su prenotazione. Per riservare i biglietti è possibile contattare telefonicamente o via WhatsApp il numero 340 274 4307, specificando l’orario preferito.

In una strampalata agenzia interinale in cui gli imbrogli e i complotti sono all’ordine del giorno, ognuno cerca di trovare la propria strada tra annunci improbabili e smercio di CV farlocchi. Cinque disoccupati disperati (chi più, chi meno!), due impiegate agli antipodi, una donna delle pulizie saggia ma verace, una capa senza scrupoli con un figlio viziato, un direttore generale da far perdere la testa… Nel trambusto di questo affollatissimo ufficio ne succederanno delle belle e, chissà, forse sboccerà persino l’amore!

Testo originale di M. Meneghini e D. Conati – Adattamento teatrale e regia di Pierluigi Caròla