“Guarda, tocca, senti… il tuo libro in Biblioteca Ragazzi”: Mostra bibliografica – Biblioteca Metropolitana Ragazzi

La Biblioteca Ragazzi della Città Metropolitana di Cagliari è lieta di invitarvi alla presentazione della Mostra Bibliografica esito del progetto “Guarda, Tocca, Senti… il tuo libro in Biblioteca Ragazzi”.

Il progetto, alla sua seconda edizione, si rivolge a tutti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado e vede la realizzazione di libri tattili da parte delle classi partecipanti. Le opere realizzate, come per la scorsa edizione, entreranno a far parte del patrimonio della biblioteca e sono disponibili all’utenza per la consultazione.

Venerdì 17 maggio si terrà la giornata di ringraziamento alle scuole che hanno partecipato all’edizione del 2024. A partire dalle 16:30 ci sarà la possibilità di visitare la mostra dei libri tattili e sarà un occasione per conoscere i progetti, leggere delle storie e condividere un momento di creatività.

Dove

Biblioteca Ragazzi, a Cagliari in via Cadello 9/b, ingresso dai parcheggi del parco di Monte Claro fronte pista di pattinaggio

Per informazioni

Biblioteca: 0704092576 email: [email protected]