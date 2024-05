Attentati agli amministratori, Giagoni: «Affrontare il problema e investire sulla sicurezza di tutto il territorio isolano»

(Roma, 8 maggio 2024) – «La Sardegna necessita di attenzioni particolari – commenta il deputato Dario Giagoni -. Con l’aumento dei casi contro gli amministratori locali registrati sull’isola – in controtendenza con il dato nazionale – occorre potenziare la sicurezza anche con un incremento delle forze dell’ordine in modo esponenziale durante i mesi estivi. Il sottosegretario Molteni è consapevole della situazione sarda.

Il Governo centrale mostra finalmente di aver ben compreso che per garantire la sicurezza sul territorio occorre investire in risorse economiche. Per troppi anni la spesa per il personale è stata considerata come un costo e non per ciò che effettivamente è: un investimento. Finalmente la rotta è stata invertita con nuove assunzioni, andando ben oltre il turnover.

Chiaramente – conclude il leghista – questo ancora non basta, ho segnalato la situazione di crisi vissuta dalla città di Olbia, purtroppo la questione è ancora aperta, e le criticità per ciò che attiene la polizia transfrontaliera di Santa Teresa Gallura. È un primo passo al quale aggiungeremo del nostro anche in occasione della discussione dei DL al vaglio delle commissioni del Parlamento».