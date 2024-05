Cagliari 2024, “Cagliari città a discriminazione zero”, nuovo incontro promosso da Passo Nuovo

Sabato, 1° giugno – ore 10.00 – Radio X Social Club (ExMa)

Cagliari, 30 mag. – Una città accogliente e inclusiva che ponga tra le massime priorità dell’agire politico la rimozione di qualsiasi forma di discriminazione. Un’amministrazione comunale che promuova una profonda azione politica antidiscriminatoria, di integrazione e di pari opportunità, con il coinvolgimento, a partire dall’organizzazione interna, del tessuto sociale, culturale e produttivo del territorio.

Di questi temi si parlerà nel corso dell’incontro “Cagliari città a discriminazione zero” il nuovo evento organizzato da Passo Nuovo, sabato, 1° giugno, alle 10.00, nei locali di Radio X Social Club (Exma), in via San Lucifero a Cagliari, nell’ambito del ciclo delle iniziative promosse dall’associazione per sostenere la coalizione di centro sinistra e il candidato sindaco, Massimo Zedda, alle elezioni comunali dell’8 e del 9 giugno prossimi a Cagliari.

La discussione sarà moderata da Enrico Ciotti (presidente di Passo Nuovo) e interverranno Camilla Soru (consigliera regionale PD), Marinella Canu (Associazione Luna e Sole), Valeria Ciabattoni (direttrice artistica del Teatro Massimo) e le candidate Giulia Andreozzi (Alleanza Verdi e Sinistra), Luisa Giua Marassi (Movimento 5 Stelle), Laura Pinna (Sinistra Futura) e Laura Soma (Partito Democratico).

“Il nostro obiettivo, come Passo Nuovo – sostiene Enrico Ciotti – è quello di contribuire a costruire una città impegnata a superare ogni forma di discriminazione. Una Cagliari inclusiva e accogliente, dove tutte le persone possano realizzare pienamente se stesse e le proprie aspirazioni, è una Cagliari giusta, vincente e capace di esprimere meglio il suo immenso potenziale”.

“Con l’incontro di sabato – prosegue Ciotti – intendiamo fare emergere le esperienze, le buone pratiche e le criticità affrontate da singoli, associazioni e istituzioni nella realizzazione di questo obiettivo comune”.