CTM: servizio per Ateneika 2024 e Poetto Fest 2024

In vista degli eventi Ateneika 2024 e PoettoFest 2024 CTM metterà a disposizione il servizio di trasporto pubblico da e verso gli eventi.

Le notti di giovedì 30, venerdì 31 maggio, mercoledì 5, giovedì 6 e venerdì 7 giugno sarà attiva la navetta Ateneika.

Partenza da Is Mirrionis, angolo via Falletti ore 00:50 prima corsa – ore 3:30 ultima corsa.

Percorso: Via Is Mirrionis (angolo via Falletti) – piazza San Michele – via Maglias – viale Merello – via de Magistris – viale Trento – via Sauro – viale Trieste – via Roma – piazza Matteotti – via Roma (carreggiata centrale) – viale Bonaria – viale Cimitero – via Dante – via S. Benedetto – viale Marconi – Quartu Sant’Elena – via Brigata Sassari – Quartucciu – Selargius – via Trieste – Monserrato – via Zuddas – via Cabras – via Italia – via S.M. Chiara – Via Cadello – via Is Mirrionis (angolo Via Falletti)

Saranno operative tutte le fermate esistenti lungo il percorso.

Servizio di videosorveglianza e sicurezza.

Sono validi tutti i titoli di viaggio CTM.

Le notti di sabato 1 e 8 giugno saranno attive le linee ER, L e 9N con capolinea piazza Matteotti.

Venerdì 31 maggio, oltre al regolare servizio della linea PQ (percorsi e orari su Busfinder), è istituita la navetta “PoettoFest 2024” per l’evento all’Opera Beach Arena – Poetto di Quartu Sant’Elena.

Per la navetta non saranno disponibili gli orari in tempo reale sull’app Busfinder

Le partenze da p.zza Matteotti sono programmate alle ore 21 -22 – 23 – 24 – 1 – 2.

I passaggi alla fermata n. 1535 Golfo di Quartu S.E. Torre (Poettofest) per il rientro verso p.zza Matteotti sono previsti alle ore 21:20 – 22:20 – 23:20 – 24:20 – 1:20 – 2:20 (ultima corsa)

La navetta sarà facilmente riconoscibile dall’indicatore di percorso POETTOFEST 2024. Servizio di sicurezza anche con telecamere a bordo.

Sono validi tutti i titoli di viaggio CTM.