Campionato di serie A agli sgoccioli: tutti gli occhi sono puntati agli Euro 2024

Sarà un’estate caldissima per gli appassionati di calcio: dopo un campionato di Serie A che ha tenuto tutti con il fiato sospeso partita dopo partita, si inizia già a parlare degli Europei che si svolgeranno in Germania.

Ma prima di iniziare, ci attendono ancora alcuni scontri caldissimi: nonostante svariati sportivi dichiarino la classifica ormai fatta, c’è chi tiene a fare del proprio meglio fino all’ultimo provando a conquistare gli ultimi punti disponibili.

Campionato di Serie A: l’Inter ha conquistato lo scudetto

Nel 2023 a vincere il titolo tanto atteso è stato il Napoli: la città, in festa come non si era mai vista, ha ottenuto un riconoscimento importante frutto di impegno e dedizione. Nell’anno in corso, però, non ha dimostrato lo stesso talento e la medesima attenzione, tanto da aver portato a casa alcuni dei risultati peggiori del Campionato e collezionando ben tre cambi di allenatore. Qualcosa che, ancora a caldo, pare dovuto soprattutto alla cessione di Kim Min-jae al Bayern Monaco, nonché all’addio di Spalletti e di Cristiano Giuntoli.

Nel 2024, invece, a conquistare lo scudetto è stata l’Inter: i bookies davano la squadra di Inzaghi per vincente già da inizio campionato ma è stata necessaria la vittoria del Derby allo stadio Meazza contro il Milan per conquistare il ventesimo trofeo. E ora? Tutti dirigono il proprio interesse verso i Campionati Europei.

Cosa sappiamo sugli Europei di calcio

Saranno 51 i match attesi per Euro 2024 e inizieranno il 14 giugno su territorio tedesco. La diciassettesima edizione del campionato europeo non varierà il format che prevede le prime 2 classificate nei 6 gironi finali andare agli ottavi insieme alle 4 migliori terze.

10 saranno gli stadi scelti: 9 li conosciamo già, poiché sono stati utilizzati nella Coppa del Mondo del 2006 ma è stata aggiunta per l’occasione la Düsseldorf Arena.

Le squadre partecipanti che si sfideranno per il trofeo Euro 24 saranno 23: Albania, Croazia, Repubblica Ceca, Danimarca, Inghilterra, Francia, Georgia, Germania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Scozia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Ucraina.

L’ultima titolata, nell’Euro 2020, ricordiamo essere stata la nazionale azzurra capitanata da Roberto Mancini che ha fatto sognare i tifosi dell’Italia… chi sarà invece a conquistare il titolo questa volta?

L’Italia agli europei 2024: qualche curiosità

Mancano poche settimane all’inizio degli Europei in Germania e l’Italia di Spalletti avrà modo di portare fino a 26 convocati con la maglia della nazionale. Una differenza di 3 giocatori in più rispetto all’Euro 2020, dove il numero massimo era di 23 giocatori.

Attualmente non sono ancora stati svelati i nomi che dovranno essere presentati ufficialmente entro il 7 giugno ma qualche spoiler ha già svelato quelle che potrebbero essere le preferenze del CT.

Per quanto riguarda i portieri, si danno già per certi Donnarumma, Vicario e Meret ma potrebbe essercene in aggiunta uno tra Carnesecchi, Provedel e Di Gregorio. Gli esperti danno per favorito il portiere dell’Atalanta, che sembrerebbe spiccare su quello della Lazio e del Monza.

I nomi dei difensori papabili? Acerbi ha un posto nel cuore di Spalletti e sicuramente ci sarà, ma la stessa dose di fiducia potrebbe essere data a Calafiori, un giovane talento del Bologna Under21 che si è distinto per talento e passione. Non mancano altri nomi prestigiosi come Gatti della Juventus o il fiorentino Kayode. Sembrano praticamente intoccabili i nomi di Darmian, Di lorenzo, Bastoni, Buongiorno e Mancini.

Per il ruolo di centrocampisti i prediletti sembrano essere Cambiaso, Bellanova, Barella, Jorginho, Cristante, Pellegrini, Frattesi, DiMarco e Locatelli. Udogie escluso per infortunio porta alle possibili candidature extra Bonaventura, Folorunsho e Fabbian.

Come attaccanti si danno praticamente per certi Chiesa, Scamacca, Retegui e Raspadori ma gli esperti svelano la possibilità di alternative come El Shaarawy, Zaniolo e Zaccagni.

Come andranno gli europei? Le previsioni dei bookmaker

L’attesa per i Campionati Europei di calcio 2024 è palpabile: online, non si parla d’altro e i canali social degli appassionati svelano giorno per giorno qualche curiosità in merito.

Nonostante il cuore degli italiani faccia il tifo all’unisono per gli azzurri, le quote e i pronostici parlano chiaro: per gli esperti, le possibili squadre vincenti sono l’Inghilterra e la Francia che, secondo le quote, hanno le medesime possibilità di vittoria.

I principali bookmaker online suggeriscono proprio questi due team come i possibili candidati alla vittoria della finale dei Campionati Europei. Terza squadra in lizza? La Germania, che stacca di pochissimi punti percentuale secondo i Bookies e potrebbe essere mossa dal desiderio di conquistare un trofeo che manca dal 1996.

I tifosi saranno in prima linea a dire la propria e nonostante i pronostici è ancora tutto da vedere: dalle qualificazioni ad oggi, gli allenamenti non sono mancati e si intensificheranno nel tempo per rendere ogni squadra sempre più complice, affiatata e performante.

L’interesse verso gli europei è crescente: se da una parte sono molti i biglietti venduti per poter vedere la propria squadra del cuore dal vivo, sono molti coloro che dicono la propria attraverso le scommesse. Alcuni, scelgono i portali ADM autorizzati che danno modo di ottenere bonus senza deposito per poter giocare mostrando una netta preferenza per l’online.

Perché la Francia è così favorita? Le quote si basano certamente sulle partite di qualificazioni in cui la formazione si è distinta con 7 vittorie e 1 pareggio. A dare la marcia in più talenti come Mike Maignan, Didier Deschamps e Kylian Mbappé considerato da molti una punta di diamante.

Non è da meno la squadra inglese, che durante le qualificazioni non è mai stata sconfitta e ha segnato ben 22 reti subendone solamente 4. Tra i nomi più prestigiosi nel team? Si contano stelle del calcio come Jude Bellingham, Phil Foden e naturalmente Harry Kane.