Verona – in arrivo il puppy yoga – non staremo a guardare

La chiamano Puppy Yoga, ma con lo Yoga ha nulla a che fare. Con i cuccioli di Cane, invece, purtroppo sì. Si tratta di una pratica che prevede una lezione di Yoga (?), seguita da una seduta durante la quale i partecipanti interagiscono con i cuccioli. Naturalmente, tutto a pagamento.

Provengono da non si sa dove, probabilmente allevamenti dell’ Est Europa o di zona, cambia poco: infatti sono “di razza”.

Animali fragili sottoposti a stress: tolti alla madre, trasportati, dati in mano a estranei; e le sedute si ripetono più volte al giorno.

Ai cuccioli non viene dato da mangiare né da bere, per evitare che facciano i loro bisogni. E, nota, è proibito portare un proprio Cane.

Che fine faranno i cuccioli quando saranno troppo cresciuti per fare i puppy? E’ una forma infame di sfruttamento e maltrattamento di Animali, e sembra che riscuota parecchio seguito: evidentemente molte persone non hanno capito la gravità di tale iniziativa.

Questa pratica è stata denunciata dalla stampa e da un servizio di Striscia la Notizia, ma finora nessuno si è mosso con determinazione per indagare e proibirla.

Un’indegna operazione commerciale che si ripete in molte città, a danno dei Cagnolini.

I Militanti di Centopercentoanimasti intendono lottare contro questa iniziativa che si svolge in diverse sedi Italiane, iniziando proprio da Verona.

Sabato 6 e domenica 7 aprile il “puppy yoga” si svolgerà a Verona presso “Archè LLP studio in via Palladio, 42. I Nostri Militanti nel weekend saranno impegnati a Genova, ma al prossimo evento nella città Scaligera, non saranno esclusi presidi davanti all’ingresso.