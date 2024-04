Tre gli appuntamenti nei paesi del Consorzio Due Giare

Tre gli appuntamenti nei paesi del Consorzio Due Giare. Fine settimana in Marmilla fra natura, storia e teatro. Iniziative a Assolo, Senis, Nureci, Usellus e Gonnosnò.

Un altro fine settimana fra natura, archeologia, cultura, musica e teatro in Alta Marmilla.

PASSEG..GIARE Domenica 7 aprile quarto appuntamento di “Passeg..Giare”, iniziativa itinerante del Consorzio Turistico Due Giare per scoprire in modo nuovo la Marmilla, camminando e all’insegna di un turismo lento ed attento alle bellezze ambientali ed archeologiche, ma anche ai sapori locali.

Il progetto ha il supporto tecnico e logistico della società Sardegna Trail, delle Pro loco e delle associazioni locali. Domenica tappe del percorso a piedi ad Assolo con la chiesa campestre di Santa Lucia, a Nureci con il suo centro storico, i suoi murales e le sue fontane e Senis con la Fontana Spagnola e il Palazzo Baronale.

Undici chilometri per un dislivello di 350 metri, difficoltà media, adatto per camminatori abituali. Si parte alle 9 dalla chiesetta di Assolo, poi nel centro storico del paese, quindi verso Senis e Nureci, dove si potranno degustare i prodotti tipici del territorio.

Per chi volesse usufruire del servizio navetta, dovrà farsi trovare di fronte al municipio di Nureci alle 8,30. Iscrizioni già chiuse, perché è stato raggiunto il numero massimo di partecipanti.

USELLUS Una mattinata con le scuole per parlare delle popolazioni Rom e Sinti. Sabato 6 aprile l’incontro è organizzato dalla Biblioteca Gramsciana con il sostegno dell’amministrazione comunale nell’ambito della rassegna “Chistionis”.

Sarà il professor Luca Bravi, docente del Dipartimento di Scienze dell’educazione dell’Università di Firenze e autore di numerose pubblicazioni relative alla storia dei rom e dei sinti in Europa, a tenere la conferenza. Tante le sue pubblicazioni sull’argomento.

Bravi è stato relatore alla Camera dei Deputati in occasione del primo riconoscimento a livello nazionale della persecuzione dei rom e dei sinti in Italia durante il fascismo, avvenuto il 16 dicembre 2009 all’interno del convegno promosso per il settantesimo anno dalla promulgazione delle leggi razziali.

GONNOSNO’ Per la rassegna “Primavera fra musica e teatro” dell’associazione “Palazzo d’Inverno” in collaborazione con il Consorzio Due Giare e i comuni ospitanti domenica 7 aprile alle 18 nell’ex Municipio la compagnia “L’Effimero Meraviglioso” proporrà “Bianca come la Neve” con Michela Cidu e Federico Nonnis.