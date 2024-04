Monserrato – News

Monserrato – News: la candidata Sindaca Tiziana Mori aderisce alla Rete dei comuni sostenibili, inserendo nel programma buone pratiche ed esperienze innovative.

La candidata sindaca al comune di Monserrato Tiziana MORI ha deciso di aderire alla campagna “Candidata Sostenibile”, promossa dalla Rete dei Comuni Sostenibili e rivolta ai candidati e alle candidate sindaco alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno nel mese di giugno 2024.

La Rete dei Comuni Sostenibili è l’associazione nazionale più grande in Europa di Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni che si dedicano allo sviluppo sostenibile e alla territorializzazione degli Obiettivi di Agenda 2030 con un monitoraggio volontario delle politiche locali. L’orizzonte è rivolto anche agli Obiettivi 2050 della Commissione Europea di neutralità climatica. L’associazione aderisce all’ASviS, l’Alleanza italiana per lo Sviluppo Sostenibile.

“Da ricercatrice ed Europrogettista sento l’importanza di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu – evidenzia Mori – e ciò può avvenire attraverso il coinvolgimento di ogni cittadino e delle comunità locali.

Ciò mi porta a sottoscrivere una serie di impegni per la realizzazione di azioni concrete sul sentiero della sostenibilità ambientale, economica, sociale e istituzionale su cui impegnare, una volta eletta, tutta l’amministrazione comunale alla loro realizzazione”.

Specifica Tiziana Mori che, come richiestoLe dal Network in sede di adesione “tra gli impegni che come candidata sostenibile porterò avanti, se eletta vi sarà: inserire la sostenibilità nello Statuto comunale; adottare un sistema di monitoraggio volontario delle Politiche con indicatori locali di sostenibilità; realizzare il Rapporto di sostenibilità del Comune; diffondere nella comunità locale l’importanza dello sviluppo sostenibile; sottoscrivere la Carta dei comuni sostenibili; inserire almeno 5 azioni concrete nel programma di mandato su tali obiettivi dell’Agenda 2030”.

“Ringrazio, il Direttore della Rete dei Comuni Sostenibili, Giovanni Gostoli per l’opportunità e fiducia accordatami”, così Mori, già Assessore a Monserrato e ora candidata alla carica di Sindaca.