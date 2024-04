Una tavola rotonda organizzata da Based Agency, in programma il 20 aprile, approfondirà la digital transformation nel settore farmaceutico e fornirà utili spunti per comprendere il ruolo (determinante) del farmacista e del Digital Innovator nella Customer Experience Phygital.

Tra gli ospiti Adelaide Raia, Direttore Business Unit Consumer Healthcare Italy di Alfasigma, Francesco Ghibaudo, Chief Marketing and Customer Officer di Farmacia Online/Offline Dr. MAX e Angelo de Caro, Ceo di Based Agency

Tavola rotonda con Alfasigma e Dr. MAX. Digitalizzazione e salute: il ruolo del farmacista

Milano, Aprile 2024 – Based Agency, agenzia di digital marketing specializzata nella realizzazione di progetti di comunicazione con clienti nel settore beauty e farmaceutico, sarà presente in qualità di exhibitor dal 19 al 21 Aprile (Pad 30 – stand F59) al Cosmofarma di Bologna, evento leader nel panorama europeo per il mondo della farmacia nell’ambito dell’Health Care e del Beauty Care.

Cosmofarma, per Based Agency, sarà anche la cornice nella quale si terrà il 20 aprile una tavola rotonda (dalle ore 10.00 alle ore 10.45 presso Farma Room, padiglione 30) incentrata sul ruolo del farmacista e del Digital Innovator in una Customer Experience Phygital, partendo dallo scenario di mercato e da insight elaborati all’interno dell’osservatorio di mercato realizzato dall’agenzia stessa.

Durante l’evento si alterneranno, portando le loro esperienze, Adelaide Raia, Direttore Business Unit Consumer Healthcare Italy di Alfasigma, Francesco Ghibaudo, Chief Marketing and Customer Officer di Farmacia Online/Offline Dr. MAX e il CEO di Based Agency, Angelo de Caro. Insieme approfondiranno la digital transformation che le aziende farmaceutiche devono affrontare nel Consumer Healthcare, mettendo in evidenza il ruolo determinante che ha il farmacista in un’experience immersiva phygital. La tavola rotonda sarà moderata da Chiara Verlato, giornalista professionista per Pharmacy Scanner, Farma 7 e Farma Mese e Direttore Responsabile di Orizzonte Salute.

Digitalizzazione, personalizzazione e valorizzazione del ruolo dei farmacisti: i 4 pilastri fondamentali

In un’epoca sempre più orientata al digitale, il ruolo dei farmacisti è fondamentale nell’interazione tra l’azienda farmaceutica e il consumatore: dal momento che tale figura diventa sempre più centrale, in quanto siamo passati da un paradigma pharmacy-centric a un paradigma consumer-centric, le farmacie devono necessariamente rimodulare l’approccio al loro servizio. Cosa si aspettano i consumatori e come le aziende devono reagire? Da questi interrogativi emergono così 4 pilastri fondamentali:

Digitalizzazione e salute : il 75% dei consumatori a livello globale ora preferisce le interazioni digitali per la salute. [1]

: il 75% dei consumatori a livello globale ora preferisce le interazioni digitali per la salute. Ruolo dei farmacisti: i farmacisti vengono sempre più considerati figure chiave nel sistema sanitario, in grado di fornire consulenza e supporto. [2]

i farmacisti vengono sempre più considerati figure chiave nel sistema sanitario, in grado di fornire consulenza e supporto. Personalizzazione nella salute: il 91% dei consumatori è più propenso a fare affari con brand che offrono raccomandazioni personalizzate. [3]

il 91% dei consumatori è più propenso a fare affari con brand che offrono raccomandazioni personalizzate. Fidelizzare il cliente: la fidelizzazione dei clienti, attraverso l’uso di soluzioni digitali e personalizzate, aumenta le vendite dal 10% al 30%.[4]

“Siamo entusiasti di incentivare, tramite questa tavola rotonda, la trasformazione che il settore dell’healthcare sta attualmente attraversando. In un’epoca dominata dal digitale, riuscire a creare esperienze che armonizzano le potenzialità delle tecnologie digitali con l’importanza delle interazioni tangibili è essenziale. Cerchiamo di trovare un equilibrio tra questi due mondi, riconoscendo l’importanza di entrambi e lavorando per integrarli in maniera sinergica.” Dichiara Angelo de Caro, CEO di Based Agency

[1] Fonte: Deloitte Global Health Care Outlook, 2022

[2] Fonte: American Pharmacists Association, 2020

[3] Fonte: Accenture, “Put Me in, Coach”, 2019

[4] Fonte: McKinsey & Company, based 2020