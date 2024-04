FESTA DEL LAVORO – Il “capitale umano” per creare lavoro dignitoso,sicuro, stabile, pulito e inclusivo. Fabio Mereu (PresidenteConfartigianato Sardegna): “Di fianco a tutte e tutti coloro chelavorano con orgoglio e passione”.

“Il Primo Maggio è la giornata dedicata a quanti ogni giorno, con

orgoglio, mettono il meglio di sè in quello che fanno, per farlo al

meglio. Tra questi ci sono le imprenditrici e gli imprenditori

artigiani della Sardegna con le addette e gli addetti. E’ un mondo, il

loro, che vuole stare al passo coi tempi e che va avanti con la voglia

di contribuire sempre più allo sviluppo armonico del sistema economico

e sociale isolano per creare lavoro dignitoso, sicuro, stabile, pulito

e, soprattutto, inclusivo. Quest’ultima è la caratteristica principale

del lavoro artigiano perché, nel senso più ampio del termine,

l’impresa non è un soggetto indipendente da tutto ciò che la circonda

ma è l’insieme di persone che a vario titolo investono nella crescita

soprattutto a beneficio dell’intera comunità”.

E’ questo il commento di Fabio Mereu, Presidente di Confartigianato

Imprese Sardegna, alla Festa dedicata al Lavoro, alle Lavoratrici e ai

Lavoratori.

“Nelle nostre aziende, di piccole o grandi dimensioni, ogni individuo

si sente coinvolto come parte integrante di una grande famiglia,

soprattutto grazie alla stretta relazione quotidiana con il datore di

lavoro. Per un imprenditore artigiano, la prima preoccupazione è

quella di assicurare il sostentamento ai suoi dipendenti e alle loro

famiglie. Questo impegno viene chiamato responsabilità sociale, sia

verso l’individuo che verso la comunità di cui si fa parte, un aspetto

che da sempre contraddistingue il settore dell’artigianato – prosegue

Mereu – attualmente, si fa sempre più menzione del concetto di

“capitale umano”, con l’obiettivo di mettere in risalto il valore

della componente umana all’interno delle aziende. Questo perché il

contributo di addetti motivati, apprezzati, valorizzati e formati

porta a risultati positivi in qualsiasi contesto lavorativo. Gli

artigiani hanno compreso da tempo questa verità: se ne discute ora

diffusamente, ma da sempre il lavoro, in tutte le sue forme, ha una

dignità intrinseca che va oltre l’aspetto economico. Proprio perché

crediamo nel valore della persona, è necessario ripartire dalla

formazione e dal superamento del gap oggi esistente tra scuola e

impresa, tra giovani e mondo del lavoro perché il modello artigiano

oggi sconta la difficoltà di reperire manodopera qualificata”.

“Se oggi può sembrare facile parlare di lavoro buono e di aspetti

positivi, non dobbiamo mai dimenticare quanto il sistema produttivo,

soprattutto quello che ha realtà di ridotte dimensioni, possa

incontrare, al contrario, difficoltà e criticità di grandi dimensioni

da risolvere, di aspetti da cambiare e migliorare, di eccessi di

burocrazia da eliminare e di strumenti spesso insufficienti a sostegno

di chi fa impresa – conclude il Presidente – Il panorama lavorativo

sardo, infatti, sta attraversando una fase di trasformazione, forse

senza precedenti. Emergono lacune di competenze e professionalità

nelle aziende, mentre i giovani reclamano un coinvolgimento più attivo

nei processi produttivi. Al contempo, i lavoratori più esperti devono

costantemente aggiornare le proprie conoscenze per adattarsi a un

mondo in costante mutamento. Queste sfide riguardano, e riguarderanno

sempre più, sia gli artigiani che i dipendenti, due attori che devono

unire le forze, pur mantenendo le proprie specificità, per il

beneficio di tutti”.

In questo senso Confartigianato Sardegna e tutto il sistema artigiano

sardo sono consapevoli di rivestire un ruolo di fucina di idee e

palestra dove sperimentare nuove soluzioni, a misura d’uomo e di

impresa, avvertendo fortemente anche la responsabilità di dover

provare a dare risposte.

L’artigianato sardo registra 34.350 realtà, in rappresentanza del

20,1% di tutte le imprese sarde. Sull’Isola con gli oltre 80 mila

addetti che operano nelle realtà artigiane rappresentano il 20,7% del

numero totale di occupati sul territorio. In particolare, operano

nell’artigianato sardo il 42,2% dei lavoratori del Manifatturiero

esteso, il 57,2% dei lavoratori delle Costruzioni e l’11,8% dei

lavoratori dei Servizi.

Numeri che pongono l’Isola al secondo posto in Italia per crescita di

questo comparto con +1,13% rispetto al 2022 e un saldo di +387

imprese, la risultante delle 2.072 nuove aperture e delle 1.685

cessazioni. La Sardegna si piazza seconda solo dopo la Provincia

Autonoma di Trento che cresce dell’1,69% sul 2022 e ma prima del

Friuli con il + 1,03%, del Lazio, dell’Emilia Romagna e della

Lombardia.

A livello territoriale, la più rappresentativa è la Provincia di

Sassari-Gallura con 12.673 imprese artigiane registrate con un tasso

di crescita dell’1,23% rispetto al 2022 (classificandosi all’8 posto

nazionale per incremento delle imprese artigiane) con un saldo di +115

imprese dato dalle 804 iscrizioni e dalle 649 cancellazioni. Al

secondo posto Cagliari con 7.257 imprese registrate, con una crescita

dell’1.36% (6° posto nazionale) rispetto al 2022 e un saldo di +99

unità dato dalle 468 iscrizioni e dalle 369 cessazioni. Terzo il Sud

Sardegna con 6.107 aziende e una crescita del 0,99% (15esimo posto

nazionale), un saldo di 61 imprese dato dalle 371 iscrizioni e 310

cancellazioni. Segue Nuoro con 5.582 imprese, una crescita dell’1,09%

(11esimo posto nazionale), e un saldo di +60 dato dalle 306 aperture e

246 chiusure. Chiude Oristano con 2.731 aziende, una crescita dello

0,44% (37esimo posto nazionale), e un saldo di +12 dato dalle 123

iscrizioni e 111 chiusure.