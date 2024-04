La mammografia arriva a casa in camper. Venerdì 3 il debutto a Siniscola!

NUORO, 30 APRILE 2024 – È Siniscola il centro che avrà l’onore di inaugurare il viaggio del camper allestito dall’ASL n. 3 di Nuoro per lo screening mammografico.

L’appuntamento è per venerdì 3 maggio, dalle ore 9.00, nell’ampio piazzale del Poliambulatorio della ridente cittadina baroniese, in località sant’Efisio/Isalle, dove l’unità mobile dell’ASL, dotata di mammografo di ultima generazione, sosterà per accogliere le donne invitate a partecipare allo screening gratuito.

Le modalità di adesione alla campagna itinerante le ricorda la Responsabile del Centro screening dell’ASL, dott.ssa Roberta Bosu: «Il Centro Screening invierà le lettere di invito alle donne aventi diritto e le contatterà telefonicamente, indicando luogo, giorno e ora dell’esame. E’ importante sottolineare che chi rientra nella fascia di età tra i 50 e i 69 anni e non ha ricevuto l’invito a partecipare ma vuole aderire al programma, può dare la propria disponibilità inviando una mail a [email protected], telefonando al numero verde 800.20.80.84 o compilando il modulo che si ottiene inquadrando il QR Code presente nelle locandine affisse in tutte le farmacie aderenti e nei comuni».

Il camper voluto dall’azienda sanitaria per promuovere l’adesione allo screening mammografico sosterà a Siniscola per due giorni, dopodiché ripartirà per completare il tour dei 52 comuni dell’ASL di Nuoro. Trattandosi di un centro popoloso e in espansione, Siniscola beneficerà di altre due soste il 6 e il 7 luglio.

Nel piazzale del Poliambulatorio fervono i preparativi per accogliere al meglio il camper, e anche tra gli operatori del Centro Screening dell’ASL si avverte un po’ l’emozione del debutto. «Ci attendiamo una risposta positiva a questa iniziativa – dichiara Roberta Bosu – perché sappiamo quanto sia importante fornire questo servizio alla popolazione che avrà la possibilità di effettuare la mammografia senza necessità di spostarsi dal proprio territorio e sarà un’occasione per fare prevenzione, per prendersi cura di sé e della propria salute direttamente “sotto casa”».