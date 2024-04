Mostre iniziative ed eventi in Sardegna nei Musei della DRM. Aperture straordinarie per la Festa del Lavoro – mercoledì 1° maggio 2024

I numerosi turisti e visitatori presenti nell’isola potranno accedere ai luoghi della cultura e organizzare un itinerario declinato alla bellezza e ricco di nuove emozioni in un contesto decisamente originale.

A partire da Cagliari, dove si potrà visitare la Basilica di San Saturnino, uno dei simboli del capoluogo e la più antica chiesa dedicata al Santo patrono della città, che sorge nell’area della necropoli cristiana ed è considerata uno dei principali monumenti paleocristiani nel Mediterraneo.

E proseguire verso Sassari, dove, al Museo “G.A. Sanna”, si potrà visitare il Padiglione Castoldi recentemente riaperto al pubblico con una nuova veste. All’ingresso, una bellissima scultura romana rinvenuta a Porto Torres accoglie i visitatori. Le collezioni Sanna, Bertolio, Reksten e Dessì raccontano la storia dell’Isola e dei loro donatori.

In particolare, si potrà conoscere la figura di Giovanni Antonio Sanna, in una sala del nuovo allestimento a lui dedicata e alla storia delle sue collezioni.

Un itinerario culturale nella città, ricco di novità, a cui potrà seguire una passeggiata in centro per andare a conoscere le collezioni della Pinacoteca nazionale dove, per la Festa del Lavoro, un’opera rappresentativa di Ausonio Tanda, dal titolo: Pescatore che riammaglia le reti, 1962 – Donazione Ruju Piredda, celebra il duro lavoro dei pescatori, la lotta quotidiana con il mare, metafora della fatica e delle difficoltà del vivere di tutti gli uomini. Un tema a cui l’autore era molto sensibile. Tra le novità in esposizione, si potranno ammirare le opere di Giuseppe Biasi, nella nuova sala inaugurata da pochi giorni al secondo piano, quasi totalmente dedicata proprio ai suoi disegni, appartenenti alla Collezione della Regione Autonoma della Sardegna.

Il viaggio continua in direzione Caprera per celebrare insieme il 1° maggio con spirito garibaldino, in un luogo ricco di fascino come il Compendio Garibaldino, nel quale si potranno scoprire non solo dettagli della vita di Garibaldi, dove visse per 26 anni, ma anche le sue avventure e i suoi viaggi per i mari del mondo.

Sarà l’occasione per ammirare, in una teca della sala cimeli, i quattro timbri da campo utilizzati da Garibaldi durante le attività militari, che riportano le seguenti diciture: “Legione Italiana”, “Comando del Reggimento Volontari Italiani” “Armata Nazionale – Il Dittatore”, e la firma “G. Garibaldi”.

Le imprese militari dell’Eroe dei due mondi vengono raccontate e scandite anche dagli oggetti personali da lui utilizzati.

Per approfondire la storia della vita di Garibaldi, a pochi chilometri di distanza, inizia il percorso che porta al Memoriale Giuseppe Garibaldi, nella fortezza sabauda che ospita il Museo. I visitatori potranno accedere all’interno di quattro blocchi espositivi, parti integranti dell’architettura militare di Arbuticci, nelle sale multimediali, interamente dedicate alla figura dell’Eroe dei due Mondi. Sarà l’occasione per ammirare, dalle terrazze, luoghi e panorami che si affacciano sul golfo di La Maddalena, resi ancora più suggestivi dai colori del tramonto che illumina la costa, con vista sulla Corsica.

Ecco l’elenco dei Musei che apriranno eccezionalmente i cancelli per accogliere chi deciderà di visitare i luoghi della cultura nei seguenti orari:

La Basilica di San Saturnino – Cagliari

Mercoledì 1°maggio 2024 – apertura al pubblico dalle 9.00 alle 14.00

Museo nazionale archeologico ed etnografico “Giovanni Antonio Sanna” – Sassari

Mercoledì 1°maggio 2024 – apertura al pubblico dalle 9.00 alle 13.45 – ultimo ingresso 13.15;

Pinacoteca nazionale di Sassari:

Mercoledì 1°maggio 2024, dalle 9.00 alle 19.30 – chiusura biglietteria 19.00;

Compendio Garibaldino – Caprera

Mercoledì 1°maggio 2024, aperto dalle 8.30 alle 19.30 (ultimo ingresso alle 18.30)

Memoriale Giuseppe Garibaldi – Caprera

Mercoledì 1°maggio 2024, aperto di pomeriggio, dalle 13.45 alle 19.15 (ultimo ingresso 18,30)

Per ulteriori informazioni:

https://musei.sardegna.beniculturali.it/ https://www.facebook.com/DirezioneregionaleMuseiSardegna

https://www.instagram.com/direzionemuseisardegna/