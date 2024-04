ESCLUSIVA, Sabatino Durante: “Lautaro rinnova. Juve su Zirkzee? Non mi risulta, lo vedo piú al Milan. Beltran vale quanto Lautaro e Julian Alvarez ”

Nelle ultime ore News.Superscommesse.it ha raggiunto, impegnato in uno dei suoi viaggi di lavoro in Sudamerica. In quest’ intervista il noto intermediario di calciomercato ha detto la sua sulle voci di questa prima parte di primavera, trattando, tra i tanti, il tema del rinnovo in nerazzurro di, il futuro die quello di

Lautaro Martinez, alla fine di questa lunga trattativa, firmerà il rinnovo con l’Inter?

“Sì, firmerà il rinnovo con i nerazzurri. Il calciatore ha deluso in certe partite clou, come in finale la stagione scorsa con il Manchester City, in questa contro l’Atletico Madrid e la Juventus. All’Inter ha comunque il suo trono nel presente e nel futuro, quindi non andrà da nessuna parte. Invece di cercare avventure in altre squadre e magari rischiare di fare la panchina (come accade ad esempio con la nazionale argentina, almeno finché ci saranno Di Maria, Messi e Julian Alvarez), resterà a Milano dove è amatissimo. Le condizioni per smussare gli spigoli della trattativa di rinnovo ci sono tutti”.

Con Giroud in partenza, Zirkzee può entrare in orbita Milan, ma anche la Juventus è sul giocatore?

“Lo vedo più al Milan, dove può avere la possibilità di giocare titolare senza Giroud; la Juventus ce l’ha già il centravanti pagato a peso d’oro. È vero che si può giocare anche a due punte, ma non ce lo vedo nella stessa squadra di Vlahovic. Da quello che mi risulta non credo sia un obiettivo della Juve, la vedo più come una voce mediatica. Ai bianconeri serve piuttosto qualità in mezzo al campo ed anche qualcuno dietro che possa far cominciare l’azione in maniera maggiormente qualitativa. Se fossi il suo procuratore lo porterei al Milan, non alla Juventus che comunque, ripeto, non credo lo stia cercando”.

Tu che conosci benissimo Beltran, mi confermi che può esplodere definitivamente a Firenze nella stagione prossima?

“Io ho sempre detto che Beltran vale Lautaro Martinez e, in parte, anche Julian Alvarez. Quest’ultimo ha più qualità tecnica e non teme le partite che contano (vedere chi è stato titolare ai Mondiali). Ma anche Beltran è molto forte. Finalmente Italiano lo sta facendo giocare in un ruolo più suo, perché lui non può fare la punta se giochi con un solo attaccante. In più, mettici un po’ di tempo per ambientarsi e adattarsi, che è servito a tutti, anche a calciatori, appunto, del calibro di Lautaro ed Alvarez”.