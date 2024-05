Esplorando la Natura e l’Avventura Attraverso l’Obiettivo di Giangi Chiesura presso Dyaphrama Oristano

L’incanto del mare, la brezza che carezza il viso e la magnificenza incontaminata della natura sono solo alcuni degli elementi che definiscono il. Un talento che ha saputo catturare l’anima della natura e l’emozione dell’avventura attraverso il suo obiettivo.

Giangi Chiesura ha trascorso la sua infanzia tra le onde di Capo Mannu, nella suggestiva Penisola del Sinis in Sardegna. È stato qui che ha dato il via al suo viaggio nella fotografia, ispirato dalla bellezza del mare e dalla passione per gli sport acquatici. Fin da giovane, ha manifestato una profonda attrazione per le attività legate alle tavole, alle vele e al vento, trovando nella fotografia il mezzo ideale per trasmettere la sua prospettiva unica del mondo.

Per Giangi, la fotografia è molto più di una semplice cattura di immagini; è un modo per narrare storie, emozioni e sensazioni. Ogni scatto rappresenta una finestra aperta su mondi di avventure, dove il suono delle onde e l’odore del mare si mescolano con la luce dorata dell’alba e del tramonto, creando quadri vividi e coinvolgenti.

Il prossimo mercoledì 22 maggio, alle ore 21.00, c’è un’opportunità unica di immergersi nell’affascinante mondo di Giangi Chiesura durante l’evento “Photodream – Natura e Avventura”, che si terrà a Oristano, presso la sede di Dyaphrama, in via della conciliazione 58. Sarà un’occasione imperdibile per esplorare la bellezza della natura attraverso gli occhi di un fotografo appassionato e per scoprire il potere delle immagini nel trasportare le persone in viaggi emozionanti e avventurosi.

Giangi Chiesura continua il suo viaggio senza confini, catturando momenti magici e trasformandoli in immagini che parlano direttamente al cuore.

Un invito a tutti coloro che desiderano sperimentare una serata indimenticabile di ispirazione e scoperta, lasciandosi trasportare nell’affascinante mondo di Giangi Chiesura e la sua fotografia. L’evento sarà aperto al pubblico e l’ingresso sarà gratuito per tutti coloro che desiderano partecipare.

