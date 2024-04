Seminario di dottorato nazionale Università di Cagliari: venerdì un incontro sulle nuove intelligenze

Cagliari, 16 aprile 2024 – Venerdì 19 aprile con inizio alle ore 9:30, l’Università degli Studi di Cagliari ha organizzato un seminario dal titolo “Teoria, metodologia e nuove intelligenze”.

L’evento, che si svolgerà nell’aula 1 del Palazzo del Rettorato in via Università, si svolgerà nell’ambito del dottorato nazionale “Teaching & Learning Sciences: Inclusion, Technologies, Educational Research and Evaluation”, di cui UniCA è università partner con il dipartimento di Matematica e informatica.

Il dottorato, che ha sede amministrativa nell’Università di Macerata, ha l’obiettivo di formare ricercatori con un profilo interdisciplinare, caratterizzato dall’integrazione delle conoscenze e delle competenze nel settore della ricerca educativa, della didattica e dei temi dell’inclusione, delle tecnologie didattiche, dell’incontro e dell’interazione tra didattica generale e didattica disciplinare (sia per le discipline umanistiche che per l’area disciplinare STEM).

Il seminario sarà occasione per riunire i gruppi di studio del dottorato e approfondire i temi trattati nell’ambito delle discipline trasversali che compongono l’offerta formativa.